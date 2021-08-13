王齊麟臉書貼視訊照 柯文哲反遭網友出征蹭熱度

搶搭東京奧運熱潮，台北市長柯文哲中午與羽球男雙金牌「麟洋配」的王齊麟、李洋視訊，王齊麟在臉書將視訊畫面分享後，不料柯文哲竟遭網友出征，要求柯文哲專心市政防疫不要蹭熱度、批評柯「哪邊有光靠邊」，因留言批柯的砲火激烈，也讓王齊麟跳出來呼籲網友「我們只是單純的運動員、只是簡單的分享」。

王齊麟中午在臉書貼文，指今天中午收到台北市柯Ｐ市長阿北的連線邀請，有點受寵若驚，也謝謝謝市長的祝福與勉勵，阿北很親民也很好聊，去年出席羽您有約羽球公益賽開幕活動，他和李洋還跟阿北一起搭配打了一場三對三的比賽，沒有想到阿北運動細胞還不錯，球都有打到。

王齊麟也說，看到照片有發現阿北的中餐還放在旁邊，邊聊還要邊處理公務，「辛苦嘍，謝謝市長特別打來祝賀，我們會繼續努力的」

不料，不少網友在王齊麟的臉書留言，紛紛指責柯文哲在蹭選手熱度，「為何照片是以北市府視角」，甚至有網友反問王「你說你是台灣人，而柯文哲是兩岸一家親，這部分你怎麼說。」

王齊麟見網友言論愈來愈激烈，也在留言呼籲，「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但我們只是單純的運動員，接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享。」