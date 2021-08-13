民代批全運會沒選手村 新北：從第一屆就沒有

新北主辦的全國運動會將在10月登場，新北市議員張志豪說，中央補助4億1000千多萬元，卻連最重要的選手村都沒有。新北體育處指出，教育部去年公布全運會準則並沒規定設置選手村，且從第一屆迄今也都沒有設置選手村。

張志豪指出，選手村都沒有建置，要如何讓選手盡情發揮比賽實力，根據全國運動會舉辦準則，必須提報新聞中心、裁判及選手住宿、膳食及交通的計畫書，市長侯友宜去年也曾說要確認場館、選手村完整修繕。

張志豪表示，羽球天后戴資穎在東京奧運賽前非常關心住宿地點和比賽場館距離的安排，就是因為長距離的舟車移動，恐對選手成績造成影響，但新北的全運會竟然沒有設置選手村。

張志豪也說，應該盤點新北防疫旅館轉型供選手居住休息，若防疫旅館不足，可媒合合法旅館提供賽事相關人員居住，新北目前有238家、1萬2573間房間，若採主度媒合、補助方式，也可振興旅宿業。

體育處長洪玉玲說，教育部去年11月13日公布全國運動會舉辦準則並沒規定設置選手村，且從第一屆全國運動就沒設置選手村，在台北縣時代舉辦的全運會，當時也沒設置選手村；相關住宿各縣市會補助代表隊。

洪玉玲表示，新北今年6月已將防疫計畫函送教育部，包括場館開館前清消、每場器材消毒、每小時消毒1次、增設消毒噴霧與洗手液、梅花座、單一出入口、禁飲食、賽後不逗留、保持通風等措施。

至於人員部分，賽前3天內PCR、快篩陰性證明，或賽前14天完成新冠疫苗接種正本證明；運動員沒比賽戴口罩，工作人員全程戴口罩；技擊類裁判戴面罩；每日上傳健康自主管理表。