中市消防車齡六都最高 基層證：水庫車半途會跳空檔

台中市議員今在市議會質詢，台中市消防車車齡超過15年的比率佔六都之冠。基層消防員透露，載水量高的水庫車是新人最怕出勤車種，穿戴消防衣帽鞋全副武裝，水庫車車齡大、離合器容易故障，常開到一半跳空檔，造成救災中的小插曲。台中市消防局回應，老舊車款剛好是當年同一批採購車，明年已向市府提報1億1千5百萬元預算，將採購11部水箱車、4部化學車，汰換舊款消防車。

台中市議員今天在市議會提出，台中市消防局車齡超過15年的消防車比率達32.16%，站六都之冠，其次為台北市30.04%、高雄市24.51%、台南市19.61%、桃園市9.21%、新北市5.80%，議員呼籲台中市消防局應重視消防員出勤駕駛的車輛安全。

台中市一名消防員指出，出勤最怕駕駛水庫車、雲梯車，由於水庫車載水量大、雲梯車體積大、重量重，駕駛這兩類消防車種要特別注意車速，尤其轉彎處要小心過彎，避免翻車事故。

該名消防員分享，分隊有一輛車齡偏高的水庫車，以現場救災供水來說，該輛水庫車供水無虞，但隊員駕駛過程卻驚險萬分，曾經切換三檔轉四檔，離合器忽然自動空檔，或是經過坑洞路面，離合器也會跳掉變空檔，造成車輛瞬間熄火、停頓，讓穿戴消防衣帽鞋的消防員，相當不舒服。

台中市消防局災害搶救科科長呂鴻隆表示，中市消防共有234部消防車，其中水箱車占140輛，超過15年車齡水箱車的比率也最高，但各分隊消防車每月、每季定期車輛保養，安全無疑慮。