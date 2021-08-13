新北捷運蝦皮賣蔬菜箱 捷運站販賣機也賣菜

新北捷運公司與樹興社區的小農合作推出「在地好農蔬菜箱」，10項蔬果只要499元，並在蝦皮販售。新北捷運公司去年也與新北農業局、淡水農會在淡海輕軌紅樹林站設「蔬菜智慧自動販賣機」，在捷運站就能買蔬菜，且業績穩定成長。

新冠肺炎疫情影響淡海輕軌運量，也讓捷運站附近的在地小農的觀光及農作物銷售不如以往，因此新北捷運公司與在地小農推出農蔬菜箱，並在由新北捷經營的蝦皮官方賣場販售，目前每周15箱、周六出貨，僅限淡水地區。

新北捷指出，農蔬菜箱內有各300公克的西洋菜、空心菜、皇宮菜、韭菜、地瓜葉、龍鬚菜、紅鳳菜，以及各2斤的切片冬瓜、剖半南瓜、1盒10顆的放山土雞蛋。試營運期間免運費，若買家超出淡水地區會進行說明。

除了線上消費外，淡海輕軌V01紅樹林站的新北希望市集，目前也設有4台蔬菜智慧自動販賣機，採無現金多元支付、電子發票存載具，販售機提供蔬菜、茶葉、香草蛋捲及蜂蜜、南瓜蘇打餅、麵線、米粉、濃湯等產品。