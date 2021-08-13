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新北高工地下停車場今開工 預計2023年完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北高工地下停車場預計在2023年7月完工，圖為新北高工地下停車場完工示意圖。圖／新北市工務局提供
新北高工地下停車場預計在2023年7月完工，圖為新北高工地下停車場完工示意圖。圖／新北市工務局提供

為有效活化土地，並提升捷運海山站轉乘及周邊停車機能，新北市工務局今天舉行新北高工地下停車場開工典禮，預計在2023年7月完工。新北市長侯友宜表示，土城地區人口日益稠密，公共設施用地彌足珍貴，市府規劃在海山站旁興建地下停車場，以滿足市民停車需求。

工務局指出，新北高工地下停車場工程為降低對學校教學衝擊，在選址時捨棄操場位置，改以鏈球場及籃球場為興建基地，規劃地下三層停車場，樓地板面積約1.3萬平方公尺，可提供汽車217輛、機車733輛停車位，並預留其中20%為電動車位，因應未來電動車普及趨勢。全案共斥資4.83億元，包含前瞻補助1.66億元，市府籌編3.17億元。

侯友宜表示，新北高工距離捷運海山站約200公尺，民眾都會騎乘機車前來搭乘捷運，完工後除了解決機車停車問題外，周邊海山路以南都是老舊社區，學府路及明德路雖已畫設停車格，但仍無足夠停車格，期待藉由本次開發案，解決當地明德里及學府里停車問題，達到市有土地活化共享，提升公共服務品質。

新工處說明，地下停車場完工後，地上將設置3座有頂蓋的風雨球場和1.5座戶外空間球場供師生及民眾使用，並考量未來學校改建需求，地上層將預留可興建教學大樓之結構，以利擴充未來教學空間。

交通局長鍾鳴時補充，新北市積極爭取到22案前瞻補助興建停車場，至今共完成啟用了三重商工地下停車場、蘆洲永康公園地下停車場、三重公37地下停車場和新莊民安國小地下停車場等4座；陳明湖說，今年也將力拚完成金山立體停車場、板橋新埔國小地下停車場、三重興穀國小地下停車場和光榮國小地下停車場等4座前瞻停車場。

新北市議員江怡臻認為，土城人口逐年增加，停車問題迫切，新北高工停車場在五年前就有地方議員提案爭取，不過礙於經費，遲遲未能規劃。近年新北市府積極向中央爭取前瞻預算，地方終於盼到停車場動工，市府既然決定蓋停車場，就必須將周邊動線和停車格位一併考量，讓轉乘捷運海山站的便利性更高，更多人願意使用大眾運輸。

新北市工務局今天舉行新北高工地下停車場開工典禮，預計在2023年7月完工。圖／新北市工務局提供
新北市工務局今天舉行新北高工地下停車場開工典禮，預計在2023年7月完工。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜表示，土城地區人口日益稠密，公共設施用地彌足珍貴，市府規劃在海山站旁興建地下停車場，以滿足市民停車需求。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜表示，土城地區人口日益稠密，公共設施用地彌足珍貴，市府規劃在海山站旁興建地下停車場，以滿足市民停車需求。圖／新北市工務局提供

停車場 捷運

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