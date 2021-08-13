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汐止月子中心員工染肺結核 26嬰孩預防性投藥

中央社 / 新北13日電

新北市汐止一間月子中心遭民眾爆料，有員工於4月確診染肺結核，但家長近日才接獲通知，新北市衛生局證實有此事，已匡列26名嬰孩預防性投藥。

新北市政府衛生局今天證實汐止一間月子中心有員工染肺結核確診，遭基隆市政府列管，該員工4月時已離職，5月底新北市政府接獲通知，當時立即請專家到場評估工作場域及判定可傳染期。

新北市政府衛生局指出，第一時間共匡列26名嬰孩，但由於當時處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發期間，考量新冠肺炎的危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所感染COVID-19的可能性。

新北衛生局表示，目前這26名匡列接觸嬰孩，均安排X光檢查及預防性投藥，期間為9個月，第12個月後會再安排進行一次X光檢查。

新北衛生局表示，「結核病」不同於COVID-19，是由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒。在可傳染期間與結核病個案於密閉空間接觸一天達8小時或累計達40小時者，則匡列為接觸者。

衛生局 COVID-19

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