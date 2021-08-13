北市花博農民市集明恢復營運 地點改在舞蝶館廣場

暫停許久的花博農民市集，終於要在明天恢復營運，不過地點從原本的爭艷館前，遷移至美術園區舞碟館前廣場，營業時間為每周末10時至18時。北市產發局表示，市集除禁止販售熟食、暫停DIY示範活動外，民眾遊逛時仍應全程佩戴口罩、落實實聯制、保持社交安全距離等。

另外，為方便消費者至美術園區舞碟館前廣場採購農產品，產發局提供每15分鐘一班的接駁車，往返捷運圓山站1號出口至舞碟館前廣場旁；若想要步行的民眾，也可從捷運圓山站1號出口往左順著指引牌，穿越中山北路，大約9分鐘即可到達。

產發局表示，本周末將邀請來自台灣各地小農們一同來花博農民市集設攤展售，有來自台北市的南港包種茶、士林青農的有機生鮮蔬果、新竹的新埔柿餅、台中的梨山蜜李、台南的關廟鳳梨與麻豆甜柚、彰化竹塘的玉女小番茄與鮮美多汁雪梨、南投的高山凍頂烏龍茶、雲林口湖鄉的新鮮海產及花蓮的在地有機蔬菜。

在防疫措施部分，表演活動依文化部規定辦理，並停辦農民DIY示範活動，市集場域設立單一出入口管制，落實實聯制、測量體溫，按照營業面積每人2.25平方公尺計算容留人數，可容納647人，營業時間若逾容留人數時將暫緩入內。

衛生防護、環境清潔消毒部分，出入口及定點提供酒精消毒，全區暫停開放消費者休憩座位區，禁止試吃試喝、邊走邊吃，另建議使用無現金交易，若以現金收付應於收付款後以酒精消毒，定時執行環境消毒，並增加公共廁所清消頻率。

若花博農民市集出現確診病例或足跡時，高風險區域以確診者攤位為中心九宮格範圍停業3天，立即進行全區清消，如有確診者足跡所涉之風險區域，立即暫停開放並消毒，至少停止開放24小時或次日恢復開放。