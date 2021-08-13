快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

北市花博農民市集明恢復營運 地點改在舞蝶館廣場

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北花博農民市集明天恢復營運，不過地點從原本的爭艷館，改至美術區舞蝶館前廣場。圖／北市產發局提供
台北花博農民市集明天恢復營運，不過地點從原本的爭艷館，改至美術區舞蝶館前廣場。圖／北市產發局提供

暫停許久的花博農民市集，終於要在明天恢復營運，不過地點從原本的爭艷館前，遷移至美術園區舞碟館前廣場，營業時間為每周末10時至18時。北市產發局表示，市集除禁止販售熟食、暫停DIY示範活動外，民眾遊逛時仍應全程佩戴口罩、落實實聯制、保持社交安全距離等。

另外，為方便消費者至美術園區舞碟館前廣場採購農產品，產發局提供每15分鐘一班的接駁車，往返捷運圓山站1號出口至舞碟館前廣場旁；若想要步行的民眾，也可從捷運圓山站1號出口往左順著指引牌，穿越中山北路，大約9分鐘即可到達。

產發局表示，本周末將邀請來自台灣各地小農們一同來花博農民市集設攤展售，有來自台北市的南港包種茶、士林青農的有機生鮮蔬果、新竹的新埔柿餅、台中的梨山蜜李、台南的關廟鳳梨與麻豆甜柚、彰化竹塘的玉女小番茄與鮮美多汁雪梨、南投的高山凍頂烏龍茶、雲林口湖鄉的新鮮海產及花蓮的在地有機蔬菜。

在防疫措施部分，表演活動依文化部規定辦理，並停辦農民DIY示範活動，市集場域設立單一出入口管制，落實實聯制、測量體溫，按照營業面積每人2.25平方公尺計算容留人數，可容納647人，營業時間若逾容留人數時將暫緩入內。

衛生防護、環境清潔消毒部分，出入口及定點提供酒精消毒，全區暫停開放消費者休憩座位區，禁止試吃試喝、邊走邊吃，另建議使用無現金交易，若以現金收付應於收付款後以酒精消毒，定時執行環境消毒，並增加公共廁所清消頻率。

若花博農民市集出現確診病例或足跡時，高風險區域以確診者攤位為中心九宮格範圍停業3天，立即進行全區清消，如有確診者足跡所涉之風險區域，立即暫停開放並消毒，至少停止開放24小時或次日恢復開放。

農民 花博 實聯制

延伸閱讀

娃娃機店有條件開放 嘉義縣訂防疫措施加強稽查

北市新物件 更貴更豪華

北市警6年輪調 413人異動16日到任

基地從20到2千坪 天龍國搶建危老宅已逾大安森林公園

相關新聞

肺結核26嬰投藥家長批 業者：是衛生局決定暫緩通知

新北市汐止一間月子中心被民眾爆料，一名員工在4月確診肺結核，但家長到了8月才接獲通知，總計26名未足歲嬰幼兒須預防性投藥...

北市花博農民市集明恢復營運 地點改在舞蝶館廣場

暫停許久的花博農民市集，終於要在明天恢復營運，不過地點從原本的爭艷館前，遷移至美術園區舞碟館前廣場，營業時間為每周末10...

博物館數位化不高？ 新北：陶博館、淡古已達100%

博物館藏品數位化作業，不僅能在疫情期間線上觀看，也能保障民眾的文化資源近用權。不過新北審計處發現，去年9月底前十三行、淡...

月子中心傳肺結核 26嬰預防性投藥

新北市汐止一間月子中心被民眾爆料，一名員工在4月確診肺結核，但家長到了8月才接獲通知，總計26名未足歲嬰幼兒須預防性投藥...

新北迎全運 民代催為選手打疫苗

奧運引起全國民眾關注體育賽事，10月由新北主辦的全國運動會將登場，新北市議員何博文指出，高雄、台南、台中都宣布為選手施打...

北市11市場異業結盟 生鮮外送到家

繼上個月台北市長柯文哲赴光復市場擔任一日理貨員後，副市長黃珊珊昨天也到南門市場，宣傳市府補助4200萬，協助北市傳統市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。