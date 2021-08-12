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9個月大嬰兒接觸月子中心染肺結核員工 新手媽媽心疼

聯合報 / 記者邱瑞杰江婉儀／新北即時報導
新北市汐止區1家月子中心因有員工罹患肺結核，多名家長近日接到衛生所通知帶嬰兒就醫檢查。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區1家月子中心因有員工罹患肺結核，多名家長近日接到衛生所通知帶嬰兒就醫檢查。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區1名媽媽在臉書社團貼文，指接到衛生所通知，才9個月大的女兒曾接觸肺結核患者，需到醫院照胸部X光，沒症狀也要吃9個月預防性投藥，很心疼、很擔心。貼文PO出後，多名媽媽留言也接到通知，她們的共通點是曾住在同一家月子中心

新北衛生局今天證實，今年5月間接獲基隆市衛生局通知，1名曾在汐止某家月子中心工作，今年4月間離職的員工感染感肺結核，立刻請專家到月子中心評估工作場域風險及判定可傳染期。

衛生局說，當時新冠肺炎本土疫情爆發，考量新冠肺炎危險性較高，加上肺結核「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩就醫檢查感染新冠肺炎。匡列為接觸者的26名嬰兒，均安排X光檢查及預防性投藥，12個月後再安排X光檢查。

1名媽媽本月9日在臉書「汐止集團」貼文，指幾天前接到汐止衛生所來電，說女兒曾接觸肺結核感染者，一時慌了。雖然女兒沒什麼狀況，但遇到這樣的事情覺得有點擔心，希望有相關經驗的家長分享接下來如何應對。

有網友留言，她也遇到同樣的狀況，小孩要吃9個月的藥，真的很心疼。帶去檢查時，連續遇到2名狀況相同的媽媽，她們的共同點是住過同間月子中心。也有網友留言，女兒5個月大，當天去照了胸部X光，沒事、也不需要用藥，後續等衛生所通知。

這家月子中心位在大樓的高樓層，同體系位在1樓的診所人員今晚表示，月子中心主管不在，暫時無法對外說明，預計明天再說明事件發生經過及應變措施。

衛生所 月子中心 新冠肺炎

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