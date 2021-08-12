豪雨加地震致三峽北113線坍塌 臨時便道今完工通車
近日豪雨再加上地震，導致三峽北113線道路崩塌，新北養工處表示，該線道路本屬敏感潛勢地區，4日災害發生當下即派遣機具進場搶災，但又發生二次崩塌，團隊日夜趕工下已於今日搶通完成，並開放民眾使用，不過仍建議民眾在假日前往景點時能改走替代道路，以維護工程及行車安全。
近日連日豪雨，導致三峽區北113線區道0.6公里處道路坍陷、路基嚴重流失，新工處依原訂期程在5日內搶通，今日正式完成臨時便道並通車，以供民眾通行需求，副市長陳敬純今日一早也到現場勘災關心復建及通車情形。
養工處說明，北113線屬於地質敏感潛勢地區，在連日持續豪雨且又發生地震情況下崩塌，在本月4日災害發生當下，即派遣機具進場搶災、打設鋼軌樁穩定路基，並針對工區裸露面進行緊急邊坡噴漿處理及臨時噴漿溝導引地面逕流水。
養工處指出，在進場搶災後又發生二次崩塌情形，災點從道路龜裂漸進破壞至塌陷，規模長80米、深35米（至大豹溪河床處），因此再於7日邀集台電、林務局與公所等單位進行會勘，答應附近居民在5天之日內優先搶通臨時便道，團隊日夜趕工下已於今日搶通完成，並開放民眾使用。
養工處分析，北113線鄰近大豹溪支流東眼溪，坍塌主因為邊坡坡腳處沖刷造成滑動，因此真要治本必須從下方被沖刷流失的東眼溪護岸整治及保護坡腳，後續將與農業局攜手討論整治河岸方向；坡腳穩定部分，已於下邊坡滑動之坡址處打設鋼軌樁，截斷滑動弧、使坡面穩定。
養工處提醒，目前該處雖已完成臨時替代道路，但原坍方處仍持續進行災害復建作業，建議遊客假日若要前往東眼山遊樂區等景點，可改走替代道路外詩朗路轉省道台7乙線，以維護工程及行車安全，施工期間造成不便敬請見諒。
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