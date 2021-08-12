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汐止橫科、民權街口易塞車 要調整號誌紓解

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區橫科路、民權街口塞車回堵，市議員廖先翔要求先調整路口紅綠燈秒數紓解車流。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區橫科路、民權街口塞車回堵，市議員廖先翔要求先調整路口紅綠燈秒數紓解車流。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區橫科路、民權街口，因為，越來越多民眾會開車下高速公路，經過橫科路，再接環東到台北市，卻造成只要上下班時間就更容易塞車回堵，所以，今(12)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，決定先調整路口紅綠燈秒數紓解車流。

新北市議員廖先翔指出，國道三號在橫科地區增設匝道後，為了避免車子堵塞在新台五路、大同路口，許多用路人會在新台五路先上國3的匝道，馬上就在橫科匝道就下來，通往台北市可以上環東、也可以到研究院路，就可以避開新台五路、大同路最壅塞的車潮，這是可以分流，但是當這條路線越來越多人走，橫科路卻慢慢的沒辦法負荷，常會造成車多回堵。

廖先翔表示，邀請市府交通局、養工處、警分局等相關單位人員現場來看，號誌的部分，在橫科民權路口的號誌週期是120秒，但是前一個高速公路匝道口是60秒，兩個路口號誌週期不一樣，造成容易回堵，所以，經由號誌的調整，讓橫科路續行的車輛可以比較順。

市議員廖先翔指出，橫科路過了民權路口，直行可以往台北市研究院路，一過路口右轉也就是橫科路73巷，可以上環東，但是因為路口的路幅比較窄，造成兩股車流常常在那邊擠，所以，請工程單位來評估，有沒有可能在截角的地方拓寬，但因為有高低的落差，請相關單位先做可行性的評估，看是不是可以克服地勢的問題，把路口變成兩個車道，讓直行跟右轉車不會交織的那麼嚴重。

汐止 高速公路

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