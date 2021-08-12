人行道被樹根撐破 汐止要整段重做兼排水改善

新北市汐止區新台五路靠近水源路口的人行道，之前因為大樹樹根突起，撐壞了人行道，造成行人通行容易踢到受傷，所以，新北市議員白珮茹就向市府養工處爭取改善，目前人行道更新工程已經在進行中，並且也針對週邊排水一併改善，預計這個月底會完工。

文化里長余寶聰說，人行道之前因為有種小葉欖仁樹，樹很大，根都突出影響到人行道的地磚，尤其這一條東科跟遠東園區上下班、還有中午的時候上班族都會到這裡來吃飯消費，人行道不平走起來很危險，所以，就請白議員協助爭取，將整條人行道改善，先請農業局移樹，市府養工處施作人行道，八月份開工，預計九月就會完工了，到時候行人在走的時候就會更舒適更安全。

新北市議員白珮茹表示，新台五路人行道靠近文化里這一段已經開始施工，大概一個月的工作天，主要也是要改善這一段的排水，因為之前經常積水，再加上新台五路車速非常的快，擔心行經的汽機車通行危險，所以，這次的工程除了改善人行道鋪面之外，也會將側面的水引導到下面的箱涵，然後排入康誥坑溪，希望藉由工程不止是改善人走的空間，也可以讓整個水路更順暢，行車更安全。