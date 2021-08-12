石門區農場曬稻草欉 古早智慧傳承用處多

在傳統的農村，稻穀打下後，農家會將稻稈綁成一束束做成『欉』，展開在割玩到的田中曬乾，而這一欉欉可愛造型的稻草欉可不裝飾品，農家曬乾之後還會有多種用途，都是先人智慧所傳承，在石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻束的景象，目的就是要讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。

出磺口農場陳國志說，稻穗轉黃，進入割稻的季節，在傳統的農村，稻穀打下後，農家會將稻稈綁成一束束做成『欉』，展開在割完稻的田中曬乾，而這一欉欉可愛造型的稻草欉可不裝飾品，農家曬乾之後還會有多種用途，都是先人智慧所傳承。

現在在石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻束的景象，以往這些稻草欉曬乾後，還有人會來收購，不論是作為雞舍生蛋用的緩衝，或是作為作物的保濕層，就連蓋成稻草屋都有冬暖夏涼的效果。

出磺口農場陳國志表示，農家傳承的智慧，將稻子從稻米到稻稈全都應用的淋漓盡致不浪費，而出磺口農場也追隨這項智慧，將稻稈綁起曬乾，作為生態教育與經驗傳承的一環，期待讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。