快訊

威力彩頭獎上看15億元 獎號出爐了

不再公開收購 開發金換股搭現金100%併購中壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門區農場曬稻草欉 古早智慧傳承用處多

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻草『欉』的景象，目的就是要讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。 圖／紅樹林有線電視提供
石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻草『欉』的景象，目的就是要讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。 圖／紅樹林有線電視提供

在傳統的農村，稻穀打下後，農家會將稻稈綁成一束束做成『欉』，展開在割玩到的田中曬乾，而這一欉欉可愛造型的稻草欉可不裝飾品，農家曬乾之後還會有多種用途，都是先人智慧所傳承，在石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻束的景象，目的就是要讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。

出磺口農場陳國志說，稻穗轉黃，進入割稻的季節，在傳統的農村，稻穀打下後，農家會將稻稈綁成一束束做成『欉』，展開在割完稻的田中曬乾，而這一欉欉可愛造型的稻草欉可不裝飾品，農家曬乾之後還會有多種用途，都是先人智慧所傳承。

現在在石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻束的景象，以往這些稻草欉曬乾後，還有人會來收購，不論是作為雞舍生蛋用的緩衝，或是作為作物的保濕層，就連蓋成稻草屋都有冬暖夏涼的效果。

出磺口農場陳國志表示，農家傳承的智慧，將稻子從稻米到稻稈全都應用的淋漓盡致不浪費，而出磺口農場也追隨這項智慧，將稻稈綁起曬乾，作為生態教育與經驗傳承的一環，期待讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。

石門 稻米

延伸閱讀

東彰道路南延段拓寬工程動土 盼改善彰化高鐵交通瓶頸

石門模範父親賀禮有14樣 多到要用貨車載

石門晚間大雨 台二線女騎士與廂型車對撞命危搶救中

日職／最高薪雙巨投都不如意 田中比菅野好命

相關新聞

新北汐止月子中心被爆員工染肺結核 26名嬰幼兒預防性投藥

新北市汐止區福德二路1間月子中心被民眾爆料，一名員工在4月確診肺結核，但家長到了8月才接獲通知，總計26名未足歲嬰幼兒須...

石門區農場曬稻草欉 古早智慧傳承用處多

在傳統的農村，稻穀打下後，農家會將稻稈綁成一束束做成『欉』，展開在割玩到的田中曬乾，而這一欉欉可愛造型的稻草欉可不裝飾品，農家曬乾之後還會有多種用途，都是先人智慧所傳承，在石門山區的出磺口農場也看得見農家綁稻束的景象，目的就是要讓這項特別的農村景觀能夠被更多人所認識與了解。

豪雨加地震致三峽北113線坍塌 臨時便道今完工通車

近日豪雨再加上地震，導致三峽北113線道路崩塌，新北養工處表示，該線道路本屬敏感潛勢地區，4日災害發生當下即派遣機具進場...

電纜故障害北市5千戶無預警停電 台電搶修3點復電

台北市中正區羅斯福路一段97號附近今天下午無預警大停電，在夏日炎炎中，民眾苦不堪言，台電調查原因後發現，在14時18分許...

台南資源回收大爆量 多到沒地方放 苦了清潔隊員

疫情造成生活習慣大改變，一次性用品使用量大增，使得資源回收物大增，南市除用垃圾壓縮車支援，資源回收場也爆量，業者1天沒來...

盼擴大客群救業績 外送業者進駐北市公有市場

繼上個月台北市長柯文哲赴光復市場擔任一日理貨員後，副市長黃珊珊今天也到南門市場，宣傳市府補助4200萬，協助北市傳統市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。