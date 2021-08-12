台南資源回收大爆量 多到沒地方放 苦了清潔隊員

疫情造成生活習慣大改變，一次性用品使用量大增，使得資源回收物大增，南市除用垃圾壓縮車支援，資源回收場也爆量，業者1天沒來載就無處放。清潔隊員表示，常忙到沒時間用餐，希望隨著疫情減緩，一次性餐具、容器等資源回收物能減少。

台南市環保局統計，今年5月較去年同期比較，平均每日資源回收量增加16%約16公噸，6月更是大幅攀升，與去年同期相比每日爆增30%約31公噸，整月回收量3943公噸，到了7月再爆增，共4178公噸。

也因為數量大增，特別是便當餐盒、紙容器等一次性用品是數倍增加，這些較占空間的回收物造成資源回收車載不完，每一路線必須多增加2、3車次，卻因人力不足，以垃圾壓縮車支援。

1天上百噸的資源回收物造成各資源回收場滿載，每天都須業者來載運，1天沒來載就會爆量無處放。以台南市南區清潔隊而言，資源回收場已經爆滿，需要20輛貨車才載得完，但業者每天只能來6、7車次，部分資源回收物只能暫放區隊內廣場。業者表示，資源回收物較鬆散，需要大面積空間放置，因為量太多，現有儲存空間有限，也難以負荷。