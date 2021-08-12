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開學在即 台南將備隔板防學生用餐飛沫

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
開學在即，台南市教育局展開各項開學防疫準備工作，除了備妥口罩、酒精、漂白水等，若教室空間無法保持社交距離或採梅花座，將透過隔板來阻隔鄰座用餐者飛沫。圖／台南市教育局提供
開學在即，台南市教育局展開各項開學防疫準備工作，除了備妥口罩、酒精、漂白水等，若教室空間無法保持社交距離或採梅花座，將透過隔板來阻隔鄰座用餐者飛沫。圖／台南市教育局提供

開學在即，台南市教育局展開各項開學防疫準備工作，除了備妥口罩、酒精、漂白水等，若教室空間無法保持社交距離或採梅花座，將透過隔板來阻隔鄰座用餐者飛沫。

台南市教育局長鄭新輝今下午在防疫記者會上指出，學生從5月19日全國停課至暑假後，將重新回到校園，目前轄內所屬280所國中小消耗性防疫物資存量，有漂白水1萬8836公升、酒精1萬456公升及口罩191萬片，還有額溫槍2968支及109所規模450人以上學校配發紅外線熱顯像儀，各項防疫物資準備到位，成為校園防疫最佳後盾。

鄭新輝表示，教育局也規畫補助653萬元採購用餐隔板，讓教室空間內無法維持社交距離或採梅花座的學校，可以透過隔板來阻隔鄰座用餐者飛沫，暑假期間會完成購置，開學後每一名學生將會有個人專用隔板，約有13萬名國中小學生受益。

鄭新輝說，校園防疫物資雖然至少有1個月以上的存量，在開學後，仍會固定每2周進行物資調查，如果學校防疫物資存量低於基本使用量時將督促學校盡速補足，維持防疫能量。

教育局表示，開學後將落實到校前需做好自主健康管理，進行體溫量測，宣導生病在家、不到校上課、避免外出，同時入校門前也須量體溫，若體溫異常，會通知家長將學生帶回。在學校時，學生必須全程戴口罩，且打菜及用餐過程中要避免交談。

教育局 社交距離 口罩

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