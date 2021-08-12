三峽青農黃昶閔 結合科技、以無塵室生產安心蔬菜

新北青農黃昶閔利用農業科技在5年前創立「靖食栽」品牌，秉持「盡實在」的理念生產健康安心的生鮮蔬菜，將植物所需的光照、水分、土壤酸鹼值等，皆做系統化管理，除了減少人力需求、碳足跡及用水量，改變從農面臨到的氣候變遷、產量產期不如預期等問題，因在無塵室種植及通過SGS檢驗，主打生食等級蔬菜，讓消費者在家能夠享用到健康安心的生鮮蔬菜。

37歲的黃昶閔，進入農業前曾於大學擔任教學助理，教導學生之外也負責辦理創新創業等學習課程，而在這段期間，挑戰創業的念頭也逐漸萌生，並且因為氣候變遷、農業人口流失等議題非常熱門，在5年的時候創立了「靖食栽」品牌，將科技與農業結合打造植物工廠。

黃昶閔表示，「靖食栽」主要生產萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜，及稱為「鑽石花」的冰花，冰花表面具有閃閃發亮像冰晶的顆粒，故稱為冰花，咬下去有股淡淡的鹹味，口感脆嫩中帶著豐富水份，十分清脆爽口。另因為冰花的種植條件較為嚴苛，鹽分多寡會影響口感，溫度高低會影響生長，黃昶閔利用智慧化管理才能穩定生產。