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盼擴大客群救業績 外送業者進駐北市公有市場

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
UberEat4月起開始與北市各大傳統市場談合作，目前已經有11家公有市場都能夠外送生鮮商品。記者鍾維軒／攝影
UberEat4月起開始與北市各大傳統市場談合作，目前已經有11家公有市場都能夠外送生鮮商品。記者鍾維軒／攝影

繼上個月台北市長柯文哲赴光復市場擔任一日理貨員後，副市長黃珊珊今天也到南門市場，宣傳市府補助4200萬，協助北市傳統市場數位轉型，降低攤商加入外送平台成本。其中11家市場，成功、松江、濱江、光復、中研、士東、興隆、信義、南門、中山與西寧都同時與foodpand和ubereat合作，民眾可以不出門就買到傳統市場產品與生鮮食品。

黃珊珊表示，自己過去常用網路購物，因此電商平台非常重要，在疫情下，相信民眾都已經習慣在網路購物，沒什麼機會到傳統市場，所以透過外送平台的加入，讓傳統市場找到更多不同的客群，這也是未來數位轉型後世界趨勢；北市府特別用4200萬元災準金，推動傳統市場的數位轉型，讓店家跟平台合作，補貼部分手續費用。

市場處說，以前加入外送平台，需要30多％的手續費，不過外送業者進駐傳統市場後，因為攤商數量龐大，因此降低手續費到20%，從8月起開始，市府補助其中10%，另一半由攤商自付，提高異業結盟意願，拓展消費族群。

南門市場自治會會長王銓國指出，有觀察到年輕人不喜歡上傳統市場，再加上疫情因素，傳統市場人潮更少，所以才需要加入外送平台，接觸新世代的年輕消費者，把優質的商品送到顧客手中。

南園湖州粽鍾老闆說，受疫情衝擊，來現場的客人已經很少了，三級警戒時假日又有身分證號分流管制，客人掉更多。自從和外送平台合作後，至少在疫情期間還有管道可以銷售產品，一天平均能收20單左右，每單約200元到300元不等，現在外送平台不僅僅是年輕人使用，年長者也慢慢在學習。

萬有全田老闆表示，疫情讓業績掉了4成左右，假日外送平台可以有20單、平日10單，就品項來看，以年輕人居多，所以可以趁機推廣傳統市場的產品，畢竟年輕人不太有機會到現場，一天可以多賺4000多元，一個月就能有10多萬，不無小補。

佳新水果行陳老闆也說，疫情讓業績掉了5成以上，根本沒什麼人來傳統市場，加入電商平台後，每天大約多賺個500元、800元，補貼一些損失。

台北市副市長黃珊珊示範自己平常如何利用外送平台購物買菜。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊示範自己平常如何利用外送平台購物買菜。記者鍾維軒／攝影

傳統市場 疫情 北市

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