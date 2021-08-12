麟洋配悠遊卡被嫌太醜 北市議員：執行成效才是重點
悠遊卡公司搶搭東京奧運熱潮，今天中午推出羽球男書「麟洋配」李洋、王齊麟的悠遊卡紀念套卡，由於昨天公布的原樣式被批太醜，悠遊卡公司今早緊急推出新版圖案，盼平息眾怒也並吸引更多人願意預購。北市議員邱威傑表示，重點應看悠遊卡最後執行的成效，而非用美醜來判斷。
「我也覺得麟洋配悠遊卡設計有夠醜，我這輩子都不會買的等級」，邱威傑今在臉書上表示，有人取笑說這是明星三缺一，好像這是很犀利的批評，「但卻忘記明星三缺一熱賣20年的事實」。
邱威傑表示，雖然真的很醜，但相信不少人來試會喜歡這樣的設計，當然大家可以說公家設計物有提升國民美學素養的目標，但討厭菁英主義的反面就是擁抱世俗。
邱威傑表示，所以說悠遊卡好醜，這是個人層面的抱怨，而作為市議員，重點還是看一遊卡最後執行的成效，來決定這是否為很爛的政策，而不是靠主觀去說這個產品是否真的很爛。
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