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市場數位轉型 北市攤商加入外送平台補助手續費

中央社 / 台北12日電

疫情期間，網購成日常，台北市政府副市長黃珊珊今天說，為提升市場數位轉型，攤商加入外送平台，將補助手續費，讓民眾宅在家，可享受傳統市場美食外，攤商也能提升業績。

黃珊珊今天出席餐飲外送平台Uber Eats在南門中繼市場舉辦的記者會。北市府市場處表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾常在自家烹煮，提升採購生鮮產品需求，規劃傳統市場數位轉型政策，盼讓市場拓展新客源。

黃珊珊致詞說，疫情期間，民眾生活改變，攤商也很辛苦經營，要讓民眾宅在家，又可享受傳統市場美食，規劃推動市場數位轉型，像南門市場與外送平台合作，讓民眾可便利買到傳統市場美食，並找到新客源、提升業績。

黃珊珊表示，針對傳統市場數位轉型，規劃透過災害準備金，共新台幣4200萬元，市場攤商加入外送平台，可申請補貼手續費，盼更多攤商加入數位轉型。

市場處長陳庭輝事後受訪，共11處公有市場與外送平台合作，像南門市場、士東市場等；至於4200萬元補助費，有稅籍登記攤商，每攤每月補助50%手續費，上限1萬元；無稅籍登記，每攤每月補助25%手續費，上限5000元。

他說，公有市場攤商、攤販集中場攤販、夜市都可與外送平台合作，並透過自治會與市場處接洽，經審核核准，就核發補助費。

南門市場自治會會長王銓國表示，市場加入外送平台後，業績量有增加，且跟過去菜市場消費顧客群不同，因都是少量小額，有找到新客源。

傳統市場 黃珊珊 疫情

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