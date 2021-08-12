不忍疫情影響民眾生計 「鏊屋」居酒屋推愛心待用便當

新北市知名居酒屋「鏊屋」長期熱心公益，老闆不忍見疫情期間許多民眾失業導致生計出問題，在疫情期間推動愛心待用餐」活動，在新莊地區善心人士協助下，送出百份愛心便當，讓社會增添不少溫暖。

幹部周勝利說，老闆許睿熙自幼家貧，長大後開設居酒屋「鏊屋」，事業有成，分別在蘆洲、三重與新莊等地區都有分店。他曾到觀音菩薩面前發誓，以後事業如有成就，必定勤做公益，尤其是對小朋友，「因為小時候有受到公益團體的幫助，所以對於小朋友的公益很重視」，初步估計，許睿熙已捐出至少百萬元新台幣。

周勝利說，平時店家便與家扶中心、新莊區丹鳳國小、福營國中等合作，除了定期提供愛心便當外，還出錢資助因家庭經濟困難無法參與畢業旅行的小朋友能順利參與畢業旅行。

在台灣本土疫情爆發後，店家雖因禁止內用陷入困境，但許睿熙卻認為不能因此停止公益，反而更應該站出來協助大批失業人潮，便推出愛心待用便當，推出不到10天，三家分店統計已送出近千份便當，周勝利說，有些人會不好意思拿，在店門口徘徊，「我看到就會主動詢問，因為我知道他們才是最需要伸出援手拉一把的人」。