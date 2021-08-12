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林口包子店兩個月電費38萬元 結果是...電表故障
新北市林口區一家包子店收到電費繳費通知單，但應繳交金額竟超過38萬元，店家無奈「包子要賣多少才賺得回電費」，也被網友戲稱是「包子界台積電」，台電台北西區營業處表示，今日早上現勘判斷應為電表故障，已將故障電表拆回，換裝新電表，另重新合計電費。
營業處表示，該用戶於7月19日申請將表燈用電改為住商型時間電價，並於7月26日完成檢驗送電。包子店於6月底遷入該址營業，8月電費帳單（6月4日至8月3日）用電度數合計95920度，因屬新營業戶，無前期用電資料可供比對，難以判斷異常情形。
營業處表示，已於昨日晚上9點由林口服務所所長聯繫用戶說明，請用戶緩繳，並向用戶致歉。今日早上7時再派員赴現場會同包子店員工核對電表指數無誤。另於早上10時再次現勘，判斷應為電表故障，經聯繫包子店老闆同意，會同包子店員工拆回故障電表換裝新電表，另重新核計電費。
該店家在爆料公社貼出8月的繳費帳單，應繳總金額高達38萬7219元，將電費單上的尖峰用電跟離峰度數用電度加總，更超過9.5萬度。貼文一出引發熱議，網友也發表逗趣留言「店裡是住皮卡丘嗎？」、「掛肉包挖比特 ？」、「肯定是包子界台積電，您包子裡是包晶片嗎？ 」。
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