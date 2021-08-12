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林口包子店兩個月電費38萬元 網戲稱「包子界台積電」
新北市林口區一家包子店收到電費繳費通知單，但應繳交金額竟超過38萬元，店家無奈「包子要賣多少才賺得回電費」，貼文一出也引起網路熱烈討論，台電台北西區營業處對此回應，台電人員已會同用戶到現場檢驗電表是否有問題，還待檢驗結果出爐，該店家6月底才在該址營業，目前無之前數據可比較。
有網友在爆料公社貼文表示，「包子商行從6月底來林口開業，今天收到電費帳單，38萬多？！包子要賣多少才能賺的回電費，不知道是不是台電抄錯電錶⋯」，並貼出該月收到的電費帳單，應繳總金額高達38萬7219元，將電費單上的尖峰用電跟離峰度數用電度加總，更超過9.5萬度。
網友看了非常驚訝，紛紛留言：「你這是開了分享給整條街的鄰居使用吧？！」、「店裡是住皮卡丘嗎？充電要充100000伏特的確蠻多的？！」、「您是掛肉包挖比特嗎 ？」、「肯定是包子界台積電，您包子裡是包晶片嗎？ 」。
台電台北西區營業處副處長路奎琛受訪表示，現在台電抄錄電表全部都是外包人員負責，昨天晚上跟今天早上都已派人去查看電表，電表指數正確，沒有抄表錯誤的問題，今天早上台電人員已會同用戶到現場確認、檢驗電表有無問題，還待檢驗結果出爐。
路奎琛表示，該包子店是今年6月底才到林口區忠孝路的地址開業，從基本資料來看，屬於一般小型營業用電，用電量沒有到上萬度，電費沒有很高，但因為沒有之前的數據可以比較，會再請相關檢驗部門檢驗電表有無問題。
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