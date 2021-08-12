瑞芳到府注射狂犬病疫苗 她照顧毛小孩1打3 稱讚好貼心

新北市瑞芳區王姓市民接到動保處通知，可帶家中3隻中大型米克斯犬到瑞芳動物之家注射狂太病疫苗，但家中的狗「不喜歡坐車」難以成行。瑞芳動物之家本月起提供到府服務，只收取疫苗工本費110元，讓王女感到窩心。

新北動保處表示，為了提高狂犬病疫苗注射率，動保處在無動物醫院行政區，每年排定巡迴疫苗注射。今年因新冠肺炎疫情影響，巡迴注射服務暫停，使每年利用巡迴場次，為毛寶貝施打疫苗的飼主感到不如往年方便。

住在瑞芳區的王秀娟前些時候接到動保處狂犬病疫苗注射簡訊通知，但帶家中3隻中大型米克斯犬到瑞芳動物之家注射，因為這3隻狗不喜歡坐車，所以打電話到瑞芳動物之家詢問如何是好？獸醫師告知本月起有提供到府服務，只收工本費，也會開立收據，讓她喜出望外。

瑞芳駐區獸醫王嚴緖說，我國目前仍為狂犬病疫區，今年6月更首次在台東檢出黃喉貂狂犬病陽性案例。狂犬病為人畜共通傳染病，會造成急性病毒性腦脊髓炎。被感染的動物咬傷或抓傷傳播，溫血動物都有可能感染，潛伏期大部分為1到3個月，一旦發病，死亡率接近100％。

他說，國內狂犬病疫情目前侷限於野生動物鼬獾為主，只要遵守「二不一要」，不棄養家中寵物，不接觸、捕捉及飼養野生動物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物施打狂犬病疫苗，就可避免狂犬病的威脅。預約注射疫苗可電洽(02)2406-3481。

動保處表示，民眾接獲手機簡訊或是疫苗施打通知單時，應盡速攜帶家中犬貓、飼養中食肉目動物，如貂、浣熊等到動物醫院施打狂犬病疫苗。無施打者將依動物傳染病防治條例處3萬元到15萬元罰鍰。