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新光三越A8也傳確診足跡 今晚緊急大規模清消
繼遠東百貨寶慶店、信義A13傳出確診足跡後，新光三越今晚間也發出通知，指接獲通報新光三越A8地下一樓有確診足跡，北市衛生局也證實，要求業者今晚進行大規模消毒，明日停業1天。
新光三越表示，今天接獲衛生局通知，8月8日父親節當天晚間6時30分，有確診者行經新光三越A8地下一樓，經疫調後發現，該確診者僅短暫停留，且全程配戴口罩。
考量顧客及員工健康安全，新光三越A8北市府防疫指引，今晚間啟動全店內外大規模清消，地下一樓明靜置場域24小時，並加強消毒作業及防疫措施，其他樓層明日正常營業。
新光三越表示，已為全體員工投保疫苗險，也鼓勵員工施打疫苗，希望各廠商能配合政府防疫政策。
衛生局證實，新光三越A8地下一樓確實有確診者足跡，目前正在疫調中，按照目前防疫指引，若場域出現確診足跡，清消後就可以營業，倘若停留時間較久，該場域清消後需停置24小時。
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