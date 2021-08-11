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寧夏夜市曾50天沒收入 柯文哲：開放只是防止業者餓死

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

行政院要發五倍券藉此振興經濟，台北市長柯文哲表示，去年看起來GDP成長，真相卻是貧富懸殊，尤其去年疫情但沒關餐廳，今年三級管制餐廳都停止營業，寧夏夜市攤商還長達50天沒收入，這一刻開放，只是防止業者餓死，不是打算讓業者生意變好。

柯文哲表示，要從經濟學來考量，疫情對產業重創，後疫情時代要是處理經濟問題包括紓困、振興、轉型，先說紓困。去年台灣外銷訂單成長，房地產成長，因為房地稅是地方稅，所以他觀察到房市很熱絡，股票大漲1萬2000張，看起來GDP成長，真相卻是貧富懸殊，約300萬人薪資沒成長，還掉一點，去年疫情但沒關餐廳，今年三級管制餐廳都停止營業。

柯文哲表示，很多人問他，寧夏夜市為什麼先復業，當時攤商已經50天沒收入，300萬內需型服務業，家戶人口佔600萬，這一波比去年還慘，這些人要的是現金和紓困，根本沒收入，民眾需要的是拿現金去繳水電費等。

因此，柯認為，紓困後才是產業振興，雖然知道要刺激消費、帶動成長，但如果餐廳還有配隔板、梅花座等限制，這一刻開放，只是防止業者餓死，不是打算讓業者生意變好，微解封、開放一點讓店家可以維持生計。

新冠肺炎 疫情紓困

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