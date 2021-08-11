半年已發1.6億急難救助金 柯文哲：談振興「阿達馬孔固力」

根據社會局統計，民眾申請急難救助金，去年一年市府核發1200萬，今年光是1至7月就發了1.6億。台北市長柯文哲表示，從統計數字來看，底層嚴重受創，今年是去年10倍以上，現在要做產業振興，是「阿達馬孔固力」，時機不對。

柯文哲表示，今天爭議最大的是，這波這麼嚴重的疫情後，紓困夠了沒，這就為什麼立委會反映民意，民進黨很多立委也主張發現金，以台北市急難救助金來說，活不下去才來社會局申請3000元，去年才發1200萬，今年1至7月就發了1.6億，有3.1萬件提出申請，從統計數字來看，底層嚴重受創，今年是去年10倍以上。

柯文哲表示，去年急難救助發1200萬，今年1至7月發了1.6億，足足多了13倍。很多數字中央才有，對底層人民到底紓困夠了沒有，紓困的錢是需要繳水電費、孩子的學雜費，民眾連吃飯都有問題，還講什麼產業振興，「這不是笑話嗎？」

柯文哲表示，現在要做產業振興，是「阿達馬孔固力」，時機不對。在後疫情時代無現金交易、電商、物流要怎麼做，這是要思考的，行政院應該花時間探討，五倍券的為了是要紓困、還是要振興。

另外，由於中國鄭州水災後網路癱瘓，沒有現金可交易，柯文哲表示，E化一定要做，但要建立備援系統，像是台大之前改成電子病例，有一天網路當掉，全醫院大亂，鄭州的事情一看就是沒有基地移動車設計，備援系統沒建立，但他認為不能因為這樣就不E化。