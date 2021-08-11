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北市學校不再支援打疫苗 校園委外運動場館明起開放

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

為準備九月開學，台北市柯文哲今日表示，學校不再支援打疫苗，準備回歸正常使用。另外，北市教育局長曾燦金表示，學校委外營運(OT)運動場館、游泳池約20間學校，自明起開放包括羽球場、桌球室、健身中心。

柯文哲表示，現在要準備九月開學，學校不再支援打疫苗，民眾要打疫苗就安排到醫院，接種人數多就啟動花博快打站，就不再干擾學校，準備回歸正常使用。

曾燦金表示，北市學校委外營運(OT)運動場館、游泳池約20間學校，自明起開放包括羽球場、桌球室、健身中心，維持每2.25平方公尺面積容留1人，開放10人以下的游泳課程，每10平方公尺至多容留1人，不開放附屬設施非運動空間、水療池、淋浴間、蒸氣室等。

曾燦金表示，學校內的運動場地，自8月10日起開放學校運動選手返校訓練，開放10人以下的小班制課程，暫不開放對外租借，8月17日起戶外場地的容留人數放寬到100人為上限，並開放網球場、羽球場雙打。

由於部分球類尚未開放，柯文哲表示，像是籃球是近距離接觸，若要開放還要再等一下，「很怕一下放太快，會出問題。」

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