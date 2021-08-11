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北市學校委外運動場館12日開放 親子館下週啟動

中央社 / 台北11日電

北市政府今天宣布，20所學校委外經營的21處運動場館、游泳池，將於明天開放；親子館於17日開放親子入館，動物園兒童新樂園等設施14日起提升入園人數。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，市立圖書館、動物園、天文館、兒童新樂園等入園人數上限將逐步放寬，很怕一下放太快會出問題，也將開放網球、羽球雙打，籃球還要再等一下。

教育局長曾燦金表示，8月14日起，動物園每日入園上限提高至6000人，採預約制；遊客列車採梅花座，規劃戶外飲食區，與動物近距離接觸區域及室內空間、室內餐廳、貓纜動物園南站暫停開放。

市立圖書館部分，8月14日起，館內席位降載至25%，入館人流降載至40%；兒童新樂園採預約制，每日預約人數提升至2400人，親水設施、室內表演場館及室內遊戲室仍暫停開放。

天文館自8月14日起每日上午、下午預約人數各450人，並增加開放室內的宇宙探險軌道車、宇宙劇場、立體劇場，須於指定室內休憩區域飲食，室內採梅花座。

曾燦金表示，台北市20所學校委外經營的21處運動場館、游泳池，包括羽球場、桌球室、健身中心等自明日起開放，採人流管制，開放10人以下小班制的游泳課程，不開放附屬設施，淋浴間、蒸氣室、水療、池烤箱等非運動空間也不開放。

曾燦金說，學校運動場地部分，8月17日後戶外單一場地容留人數放寬到100人，網球場、羽球場開放雙打。

社會局長周榆修則表示，8月17日起，親子館僅開放親子入館，停辦各類活動課程，管制入館對數，單場次館內人員含工作人員不得超過50人，採網路預約制；育兒友善園也僅開放親子入館，停辦親子活動課程，採電話預約；兒少據點開放課業輔導及據點空間使用，分組分流，降載50%。

親子 動物園 兒童新樂園 北市 教育局

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