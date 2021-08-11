淡水疫苗接種站移陣地 改在義山活動中心開打

新北市新冠肺炎疫苗接種進到第五階段，在淡水區原本的中型疫苗接種站新市國小，因即將要在九月開學，學校也進行準備，因此區公所經過一番評估，改在新北市佔地最大的義山市民活動中心，今(11)日進行施打疫苗，採人潮分流，宇美町式打法，過程相當順暢。

淡水區長巫宗仁表示，過去尋找場地有到淡水海關碼頭，但倉庫太小，還有中正路老街上的舊公所大樓，以及其他的活動中心，空間都有限，因此後來找了義山活動中心，而今天也是首次在這裡進行施打疫苗，但由於疫苗現在全國數量都不足的情況，在今天打完之後，接下來最快可能要等到八月底。

區長巫宗仁指出，這次第五階段的疫苗施打，是莫德納疫苗，而整體在活動中心的動線，一樣採人潮分流，宇美町式打法，分成A、B兩個區塊，過程相當順暢，而馬偕醫院也提供免費的乳房攝影檢查，這些健康服務非常多元，而未來若疫苗數量有到位，也都會在義山活動中心進行施打。