蓋斑鬥魚吃孑孓推復育 汐止公所送魚給淡水區

夏天到了也要預防登革熱，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300孑孓，今年汐止區公所和長青里長合作，持續推廣復育工作，除了送汐止區民，今(11)日也送了上百條的蓋斑鬥魚給淡水區公所，一起合作推廣復育，預防登革熱。

汐止區長陳健民表示，蓋斑鬥魚是台灣原生種，在防治登革熱這一塊有他一定的功效，新北市長期一直以來都有針對蓋斑鬥魚不管是復育、繁殖、分享等等，針對登革熱做防治，汐止公所跟里長也再合作，今天透過里長轉送蓋斑鬥魚給淡水區公所，也希望淡水區公所未來也能結合里長、民眾一起推廣復育、分享，運用在防治登革熱。

長青里長陳健興指出，蓋斑鬥魚今年出來的成魚持續在發，發給里民也發給汐止區民，上星期已經發了很多出去，原則上只要還有需要的都可以向汐止區公所登記，下星期也還會再帶一些成魚到汐止區公所，也希望能夠持續推廣，讓環境可以更好，因為蓋斑鬥魚專門吃蚊子的幼蟲，一天可以吃到280多隻，對整個生態也會好。

里長陳健興表示，持續跟區公所配合，如果有興趣的民眾，只要有100公分乘100公分的池子，就可以向長青里辦公處或是公所洽詢，防治登革熱讓居住環境更好。