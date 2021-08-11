汐止兩處新疫苗站開打 民眾：動線順暢免久等

今(11)日接種莫德納疫苗，汐止區新的兩個疫苗站也正式開張，汐止區公所二樓及厚德、山光市民活動中心，一大早就有民眾排隊等著施打疫苗，因為預約時間分流，不必久等，民眾說流程、動線都很順暢。

汐止區公所一早就陸續有民眾排隊報到，等著施打疫苗，雖然，二樓空間不大，但是包括報到區、資料填寫區、問診及施打疫苗都有分區，再加上打了疫苗要坐著休息15分鐘，為了容納足夠的人，也增加三樓平台空間，雖然，要排隊但是隊伍不長，幾分鐘的時間，民眾說動線都很順暢。

汐止區長陳健民指出，汐止區的疫苗接種站從今(11)日開始就分成兩個地方，原來在秀峰高中的部分就結束了，將地點改成在公所二樓及厚德、山光市民活動中心，今天是施打的第一天，現在施打的秩序都非常的好，目前厚德山光活動中心每天服務是800人，汐止區公所則是600人，那這次除了過去秀峰高中都是由汐止國泰醫院團隊服務之外，這次新的站開設之後，公所這邊是由雙和醫院來服務，也要呼籲民眾依預約時段前來施打，分散人群減少等候時間。

厚德里長陳有諒說，因為即將開學，所以，就將疫苗站移到厚德山光活動中心，因為是在里內活動中心，所以，一早就到疫苗接種站關心施打狀況，這裡的場地比較大，雖然在二樓，但是有電梯也有斜坡道，都很方便，今天早上動線安排也很順暢，早上11點就服務了將近400人，速度相當快。