退休師要打造瑞芳第一窯 教學兼地標多用途

瑞芳國中職業試探暨體驗教育中心結合了2位退休老師李明修和朱聖讚，利用暑假期間，動手打造一個兼具教學與校園景觀的Pizza窯，目前窯體已經成形，整體進度大約3分之2，後續要繼續完成土撥鼠造型意象，等完成後可以給學校教學及與社區交流使用，成為瑞芳國中的新地標。

瑞芳國中於105年成立職業試探暨體驗教育中心，目前規劃有木工、砌磚和磚雕的課程，是瑞芳地區推動技職教育的基地，暑假期間退休老師想結合課程塑造一處地標，並兼具土撥鼠意象和實際用途，決定打造一個土撥鼠pizza窯。

瑞芳國中職探組長黃瑞龍表示，這個窯是由2位退休老師及自己，利用暑假期間花了10幾天慢慢打造起來，3個人都沒有經驗，慢慢摸索學習打造，這個窯本身也有教育意義，因為原本的砌磚課程，搭建完成後就都拆除，此次透過具現化，將想法實現出來，打造出瑞芳第一個窯，完成後還可結合課程與社區交流等，具有多重意義。

整個工程由退休老師李明修和朱聖讚及職探組長黃瑞龍共同執行，花費10多天，儘量利用校內現有材料，目前窯體已經成形，整體進度大約3分之2，後續要繼續完成土撥鼠造型意象，打造瑞芳國中新地標。

瑞芳國中退休主任李明修表示，當初在規畫陶藝教室的時候，設計的圖稿中就有土撥鼠的造型，後來靈光一閃，想說能不能將它立體化，成為學校的地標，後來想再結合實際用途，因此土撥鼠造型的Pizza窯就這樣開始打造。

新窯完成後，不但會是一處校內景觀地標，更可以搭配童軍、家政課程教學使用，也可以提供社區交流使用，進而活絡社區、回饋社區，無中生有的精神，也可以讓小朋友學習，將夢想具體化的實踐過程。