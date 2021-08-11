萬里區北基里共餐盼不斷炊 紅樹林有線贈加菜金

萬里區北基里位處山區，民眾或長輩用餐或買餐食，大多需要下山才能取得，為服務山區的長輩，里長鄧月嬌從九年前就開辦共餐，目前碰上疫情停辦，為支持解封後的共餐不斷炊，紅樹林有線電視致贈加菜金，要讓以往每天都辦的北基共餐可以解封開辦就正常運行。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，上半年度好多活動、共餐都受到疫情影響停辦，近來疫情趨緩，我們也開始期待銀髮據點開放的那一天，長輩們天天來到北基據點都可以吃得營養開心，趕在開放前送上加菜金，讓里長與社區理事長可以事先準備食材，也期待透過加菜金的支持，讓北基里的共餐不斷炊，可以永續的經營下去。

偏鄉要辦理銀髮共餐相當不易，要天天開辦更是時常會受到物價、菜價波動而面臨可能斷炊的困境。

北基里長鄧月嬌說，共餐堅持九年從不間斷，真的要感謝各界的善心，很多像紅樹林有線電視的企業協助加菜金與物資，才讓這個偏鄉山區的共餐可以天天辦理下去。

萬里區長粘雪琴說，感謝紅樹林有線電視對於北基共餐的支持，另外可不只加菜金，還有低收入戶免費收視服務以及辦理親子活動等地方公益都不遺餘力，期待透過紅樹林有線的拋磚引玉，能夠有更多的企業一同來為地方公益共襄盛舉，為偏鄉挹注資源、讓長輩獲得更好的照顧。