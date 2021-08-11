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滯洪池說明會突取消？ 水利局：人數逾防疫規定而延期

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
議員及里長拉起白布條抗議壽德公園要建設滯洪池。圖／壽德里長張宗正提供
議員及里長拉起白布條抗議壽德公園要建設滯洪池。圖／壽德里長張宗正提供

新北中和壽德公園滯洪池工程，原訂今天在園內舉辦說明會，卻在前一天突然取消。壽德里長張宗正不滿表示，之前三級警戒時急著開，現在真的要開又突然丟下「疫情關係」就取消，也沒接下來規劃；新北水利局則澄清，是因為民眾參與人數超乎預期，超過防疫規定，才會決定延期。

壽德公園閒置多年，水利局規劃建造滯洪池，以解決莒光路及民享街一帶的淹水情形，不過里長認為可建場館供民眾使用；在地居民則不滿表示，公園改建滯洪池後，將減少休憩面積，又恐引來蚊蟲。里長與在地居民還批，市府未召開說明會就工程招標，令人無法接受，而水利局原訂今日召開說明會跟民眾溝通，卻突然在前一天取消，讓他們非常驚訝。

張宗正表示，他在說明會前一天下午4時左右接到水利局電話，告知因為疫情嚴重，工程說明會先延期，等疫情好一點再說，他不滿水利局以疫情當理由，那先前疫情更嚴重，也一樣急著開說明會，現在卻又不急了。

張宗正指出，水利局對工程說明會的延期僅丟下「疫情」，其他細節及接下來規劃都沒說，不過他一定會堅持等說明會開完，並與在地居民取得共識後才能動工，否則他將帶領民眾直衝辦公室表達不滿。

水利局雨水下水道工程科正工程司回應，先前確實較少民眾關心此工程，所以預計參與人數較少，但這次說明會報名人數超乎預期，已經超過防疫規定的「室外一百人」，因此只能先延期。

雨水下水道工程科正工程司強調，雖然希望工程能在明年五月以前儘早完工，以解決相關淹水問題，不過相關規範中都有提到，若因為疫情原因可展延工期，目前在碰到豪雨來襲時，只能就現有設施做加強工作。

中和壽德公園滯洪池工程，原訂今天在園內舉辦說明會。圖／壽德里長張宗正提供
中和壽德公園滯洪池工程，原訂今天在園內舉辦說明會。圖／壽德里長張宗正提供

疫情 新北 滯洪池 三級警戒

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