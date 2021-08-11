身聲劇場吳忠良辭世 李永得悼:傳達最純粹的表演能量
身聲劇場團長吳忠良9日下午因車禍意外辭世，享年48歲。其一生致力於探索身體與聲音的力量與美感，為台灣當代表演藝術的重要推手之一，文化部長李永得聞訊表達深切哀悼之意。
吳忠良畢業於馬來西亞藝術學院戲劇系，1998年與劇場友人在台灣成立「身聲演繹社」，2008年更名為「身聲劇場」。2005年導演作品《光．音》入圍台新藝術獎十大表演藝術作品、2007年獲得亞洲文化協會（ACC）獎助學金赴紐約研習、2014年擔任台北藝術節《目連拯救母親大地》製作人、2008年至2016年間擔任6年新北市淡水環境藝術節總監、2011年及2016年為大型環境劇場《西仔反傳說》總導演。
文化部長李永得表示，吳忠良團長以自由、開放的身體與聲音表演方式，傳達最純粹的表演能量，為台灣表演藝術注入多元文化元素，其對表演藝術的熱情與堅持，將成為劇場界典範。
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