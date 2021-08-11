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疫情爆發弱勢生活困頓 新北慈善單位捐贈暴增

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國泰人壽慈善基金會向安得烈食物銀行購買市值1000元的食物箱共300份，今贈給新北市好日子愛心大平台。圖／新北社會局提供
國泰人壽慈善基金會向安得烈食物銀行購買市值1000元的食物箱共300份，今贈給新北市好日子愛心大平台。圖／新北社會局提供

新冠肺炎疫情在今年5月中爆發，也讓各慈善單位關懷弱勢量暴增，安得烈慈善協會食物銀行疫情期間1個月就送出5500食物箱；新北市急難救助會的急難慰助金，也是往年的2倍。

國泰人壽慈善基金會向安得烈食物銀行購買市值1000元的食物箱共300份，贈給新北市好日子愛心大平台，分送11處社福中心，提供給經社工評估有需求的弱勢家庭使用。

小奇爸爸單親撫養2名身心障礙的孩子，年初卻在工地發生意外被迫在家休養，由小奇的姊姊在餐廳洗碗幫忙貼補家用，不過疫情卻讓全家生活陷困。雙和社福中心社工轉送食物箱，讓小奇爸爸非常感謝。

安得烈慈善協會食物銀行執行長羅紹和說，在疫情爆發前每月大約送出2000個食物箱，疫情嚴峻這段期間一個月就送出5500箱，顯示弱勢家庭受到生活衝擊。

另外新北市急難救助會昨也捐贈嬰幼兒的高單價用品如奶粉、尿片、即時粥等，給新泰社福中心即時挹注亟需幫助的家庭。理事長張基聖說，今年也協助33件個案，給予為期半年的3000元至2萬元不等，今年1月到7月已發放62萬多元。

新北社會局張錦麗局長表示，在疫情期間陸續收到許多來自企業、民間團體甚至是個人的捐助，見證國人相互關懷扶持的溫暖。

新北市急難救助會昨捐贈嬰幼兒的高單價用品如奶粉、尿片、即時粥等，給新泰社福中心即時挹注亟需幫助的家庭。圖／新北社會局提供
新北市急難救助會昨捐贈嬰幼兒的高單價用品如奶粉、尿片、即時粥等，給新泰社福中心即時挹注亟需幫助的家庭。圖／新北社會局提供

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