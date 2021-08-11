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議員肯定新北果菜公司10年願景 但籲錢用在對的事情上

聯合報 / 記者李成蔭江婉儀／新北即時報導
板橋果菜市場攤位。記者李成蔭／攝影
板橋果菜市場攤位。記者李成蔭／攝影

新北推動「銀河灣計畫」，並一同規劃新北果菜市場的發展，市議員葉元之表示樂見，希望藉此讓新北果菜有更重要的角色；市議員戴瑋姍則指出，她也支持相關計畫，但其中板橋市場，營業上還有很大的成長空間，不該再花錢擴充多餘的硬體設施。

新北果菜公司分為三重果菜市場及板橋果菜市場，公司董事長劉來通今早在市政會議報告10年規劃展望計畫，其中三重市場將配合市府計畫，轉型為智能市場；板橋市場則是增加建蔽率，發展相關硬體設施。

葉元之指出，板橋果菜市場的經營都還不錯，包含蔬果交易、食安把關等，若能讓業務量增加當然是好事，因此樂見增加硬體設施來進行相關業務推廣。

葉元之認為，這次疫情讓各界了解到不能過度依賴北農，因此也希望藉這次計畫讓新北果菜市場扮演更重要的角色，且這次經費上透過公司盈餘及中央補助辦理，未來若能帶來更多盈餘，將成為一個好的循環，也希望農委會能不分藍綠的支持。

市議員戴瑋姍表示，新北果菜市場中，三重市場確實接近飽和，可以藉計畫增加貨運或倉儲空間；板橋果菜市場則還有很多成長空間，因為當初場地使用設定是每日吞吐量600噸，但現在每年平均下來的數字才200噸至300噸，所以場地根本是夠的。

戴瑋姍強調，她支持該計畫，也希望新北果菜市場的營業能成長，甚至可以追上北農，但錢應該要用在刀口上，像板橋果菜市場現在應該要先想辦法將營業額及吞吐量提高，不要到時候花了錢，卻出現閒置空間，尤其先前還發生排水不良等硬體品質問題，因此未來必須更加仔細檢視相關計畫。

新北果菜公司提10年願景，其中計畫板橋果菜市場將發展相關硬體設施。記者李成蔭／攝影
新北果菜公司提10年願景，其中計畫板橋果菜市場將發展相關硬體設施。記者李成蔭／攝影

新北 葉元之 戴瑋姍

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