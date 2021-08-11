悠遊卡公司麟洋卡公開 挨批設計無美感

悠遊卡公司今天公布東奧羽球男雙金牌王齊麟與李洋「麟洋Taiwan in悠遊卡」卡面圖。臉書留言幾乎一面倒批評設計無美感。李洋留言打圓場表示有看過設計，「我覺得很可愛喔！」

悠遊卡公司昨天宣布，已取得東京奧運羽球男雙金牌王齊麟與李洋經紀公司授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」，今天公開卡面，一款為壓線得分底圖配上王齊麟與李洋的Q版人物，另一款為兩人搭肩的照片。

不過留言多是批評設計不佳、不好看，「真的是無法入手」、「一卡通好看大概一萬倍」、「小學生的電腦繪圖作業 」。

李洋在留言回覆，「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持。」

「麟洋Taiwan in悠遊卡」，預計明天（12日），正好也是李洋生日，上午11時起限時預購，每套兩張，售價新台幣350元。