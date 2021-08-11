永和機動篩檢隊昨再篩檢330人 侯友宜：全數陰性

新北市永和區某里近2周接連爆出3例確診，已篩檢317人，陽性數1人。新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部都是陰性，侯友宜呼籲市民出來廣篩，只有不斷的篩才能夠阻斷隱形的傳播鏈，已篩檢出來的個案會去釐清調達感染源。

永和機動篩檢隊從10日起進駐仁愛公園活動中心，從8月10日至12日，每天下午1點半至4點、下午5點半至晚上8點，8月9日至8月10日中午12點，已篩檢317人、陽性數1人。衛生局提醒，前往篩檢須攜帶健保卡及身分證雙證件。

侯友宜表示，昨天總共篩檢了330人，全部都是陰性，還是繼續篩檢，雖然篩檢已經達到一定的量，還是呼籲市民出來擴大廣篩，只有不斷的篩才能夠阻斷隱形的傳播鏈，至於篩出來的個案都會積極的去釐清、調查，希望把感染源快速的釐清，也找出隱形傳播鏈到底在哪一個地方，雖然是一個個案，只要積極面對就能夠阻斷隱形的傳播鏈。