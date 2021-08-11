快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永和機動篩檢隊昨再篩檢330人 侯友宜：全數陰性

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部都是陰性。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部都是陰性。圖／新北市新聞局提供

新北市永和區某里近2周接連爆出3例確診，已篩檢317人，陽性數1人。新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部都是陰性，侯友宜呼籲市民出來廣篩，只有不斷的篩才能夠阻斷隱形的傳播鏈，已篩檢出來的個案會去釐清調達感染源。

永和機動篩檢隊從10日起進駐仁愛公園活動中心，從8月10日至12日，每天下午1點半至4點、下午5點半至晚上8點，8月9日至8月10日中午12點，已篩檢317人、陽性數1人。衛生局提醒，前往篩檢須攜帶健保卡及身分證雙證件。

侯友宜表示，昨天總共篩檢了330人，全部都是陰性，還是繼續篩檢，雖然篩檢已經達到一定的量，還是呼籲市民出來擴大廣篩，只有不斷的篩才能夠阻斷隱形的傳播鏈，至於篩出來的個案都會積極的去釐清、調查，希望把感染源快速的釐清，也找出隱形傳播鏈到底在哪一個地方，雖然是一個個案，只要積極面對就能夠阻斷隱形的傳播鏈。

侯友宜 衛生局

延伸閱讀

三重果菜市場將遷蘆北 侯友宜：銀河灣計畫勢在必行

三峽惡火3死 侯友宜凌晨赴火警現場及醫院探視

三峽惡火 侯友宜赴雙和醫院停屍間悼念2名幼童

8月10日疫情懶人卡／今確診3例全在新北 北市公布2確診足跡

相關新聞

永和機動篩檢隊昨再篩檢330人 侯友宜：全數陰性

新北市永和區某里近2周接連爆出3例確診，已篩檢317人，陽性數1人。新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部...

三重果菜市場將遷蘆北 侯友宜：銀河灣計畫勢在必行

新北市府推動「銀河灣計畫」，規劃將三重果菜市場遷至蘆北地區，新北果菜公司董事長劉來通今天在市政會議專案報告，提出10年規...

迎七夕覓良緣 指南宮：下載悠遊付領姻緣金

為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人，牽起...

5前瞻停車場難發包預算恐遭收回 新北：持續與中央溝通

受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包，因此向公路總局請求增加預...

金山未來新地標 立體停車場月底完工、年底啟用

新北金山立體停車場預計年底啟用，由於夜間停車場會點亮燈光，宛如神秘海岸火山岩石染橘褐紋色，早已吸引民眾前往拍照打卡。新北...

樹林行政園區都更啟動 預計2026完工

新北市長侯友宜昨天宣布啟動樹林行政園區公辦都更案，準備將樹林區公所與樹林農會重新整合，設立樹林行政園區，未來同時容納樹林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。