三重果菜市場將遷蘆北 侯友宜：銀河灣計畫勢在必行

新北市府推動「銀河灣計畫」，規劃將三重果菜市場遷至蘆北地區，新北果菜公司董事長劉來通今天在市政會議專案報告，提出10年規劃展望計畫，三重市場將配合市府計畫，轉型為智能市場，促進三蘆地區發展新契機；板橋市場則是增加建蔽率，將爭取中央農委會補助款辦理。市長侯友宜表示，銀河灣計畫勢在必行，希望藉著蘆南蘆北大開發，要快速轉型。

三重果菜市場於1986年開業，進駐攤販以三重龍門路及仁愛街範圍為主，以水果交易為大宗，交易量為全國單一市場最大，因現階段基地吞吐量已達飽和，空間不足導致蔬菜類有需求，但到貨量卻無法滿足，陷入無法成長的瓶頸。三重市場近5年的交易量都持平，營業穩定但已達到飽和。

板橋果菜市場在2017年落成啟用，以蔬菜交易為大宗，近4年逐年成長，需要多項設備增設、投資，近4年交易量穩定向上成長，相當有成長空間，結合2市場營運情形分析，這5年來逐年向上成長。

針對未來10年規劃展望，劉來通表示，三重市場轉型會配合市府銀河灣計畫，將會轉型為自動化智能果菜批發市場，促進三蘆地區發展新契機，在智能發展目標要建構穩定網路空間，滿足市場內部需求，推動市場智能化，建置大數據資料庫，將每天的數據數位化建檔，除了有利於資料分析，也可調整經營模式。

設置全場設備中控管制，利用中央管控降低人員接觸、整合市場內部設備管控機制，如智慧水電錶、空氣品質監控、出入口管制、室內溫度、通風、照明 、消防、停管等；透過冷鏈建置，將農產品從產地到消費者，全程低溫冷藏處理，穩定運送品質，延長蔬果保鮮，提高商品價值。

劉來通表示，板橋市場則提出再投資再發展計畫，因為逐年成長，空間不敷使用，申請建蔽率變更，將使用率提高到80%，增加土地開發面積4515坪，利於規劃、興建相關設備，提升競爭力，會規畫建置冷鏈完善空間，包含建置低溫卸貨拍賣場、低溫蔬果分裝場、農產品冷藏庫，工程款總計1億2982萬2653元，經費擬由果菜公司累進盈餘及爭取中央農委會補助款辦理，不用市府編列預算協助。

劉來通說，統計板橋跟三重兩個果菜市場的出口蔬果量，每日平均在7至800公噸，一年總量約30萬公噸。板橋果菜市場總面積有4.2公頃，去年開始申請建蔽率變更，計畫也通過，加上配合中央政策鼓勵設置冷鏈設備，提升國內農產品品質跟價值，已經將計畫呈報給中央，預計11月審查，最快在明年下半年可發包出去。

城鄉局長黃國峰表示，蘆南蘆北都市計畫案在內政部已開了三次小組，目前審議狀況區位已經穩定，沒有太大爭議，跟地方上民意溝通沒問題，都市計畫預計在今年年底可以審定，涉及到督更部分，因兩者有連動關係，實施者要針對原本的所在地都更重新檢討，因有將近有3公頃是市府土地占36%，跟市府權益有很大的相關性，會跟實施者會再做後續規畫處理。