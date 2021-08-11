迎七夕覓良緣 指南宮：下載悠遊付領姻緣金

為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人，牽起姻緣紅線，終成眷屬。

指南宮主任委員高超文與悠遊卡公司總經理邱昱凱，昨共同進行「姻緣付」祈福過爐儀式，向孚佑帝君，也就是呂仙祖稟報，得到眾神加持，民眾可以在線上獲得此項加持的姻緣金，也能祝福天下有情人，牽起姻緣紅線，終成眷屬。

指南宮指出，自8月14至21日，信眾只要下載「悠遊付」APP，首頁點選「領取姻緣金」按鈕，選取廟宇，其中指南宮共有1萬5000份，領取姻緣金（金額隨機），即可獲得「專屬祝福語」及「姻緣金」，象徵眾神加持，得到神明祝福，覓得良緣。

悠遊卡公司表示，悠遊付會員在悠遊付APP首頁點選領取姻緣金，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過9萬9999份，金額為隨機發送；如果還沒註冊悠遊付會員也沒關係，只要在活動網頁留下手機號碼，可以先保留姻緣金及祝福語，在活動結束前完成悠遊付會員註冊，就能領取結緣金及祝福語，放在手機裡見證愛情。

每份金額隨機發放，各廟限量份數，領完為止。最新訊息請至悠遊卡FB 官方粉絲專頁