快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎七夕覓良緣 指南宮：下載悠遊付領姻緣金

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人終成眷屬。圖／指南宮提供
為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人終成眷屬。圖／指南宮提供

為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人，牽起姻緣紅線，終成眷屬。

指南宮主任委員高超文與悠遊卡公司總經理邱昱凱，昨共同進行「姻緣付」祈福過爐儀式，向孚佑帝君，也就是呂仙祖稟報，得到眾神加持，民眾可以在線上獲得此項加持的姻緣金，也能祝福天下有情人，牽起姻緣紅線，終成眷屬。

指南宮指出，自8月14至21日，信眾只要下載「悠遊付」APP，首頁點選「領取姻緣金」按鈕，選取廟宇，其中指南宮共有1萬5000份，領取姻緣金（金額隨機），即可獲得「專屬祝福語」及「姻緣金」，象徵眾神加持，得到神明祝福，覓得良緣。

悠遊卡公司表示，悠遊付會員在悠遊付APP首頁點選領取姻緣金，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過9萬9999份，金額為隨機發送；如果還沒註冊悠遊付會員也沒關係，只要在活動網頁留下手機號碼，可以先保留姻緣金及祝福語，在活動結束前完成悠遊付會員註冊，就能領取結緣金及祝福語，放在手機裡見證愛情

每份金額隨機發放，各廟限量份數，領完為止。最新訊息請至悠遊卡FB 官方粉絲專頁

悠遊卡 愛情 七夕

延伸閱讀

七夕浪漫限定 全聯美酒第2件5折 愛買量販推26款巧克力

搶攻七夕商機！萊爾富串聯線上線下推優惠最低5折起

想脫單可以線上求 悠遊付秒領好神姻緣金

曖昧紫、愛心圖案 七夕約會就穿上方便又有型的T恤吧

相關新聞

永和機動篩檢隊昨再篩檢330人 侯友宜：全數陰性

新北市永和區某里近2周接連爆出3例確診，已篩檢317人，陽性數1人。新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部...

三重果菜市場將遷蘆北 侯友宜：銀河灣計畫勢在必行

新北市府推動「銀河灣計畫」，規劃將三重果菜市場遷至蘆北地區，新北果菜公司董事長劉來通今天在市政會議專案報告，提出10年規...

迎七夕覓良緣 指南宮：下載悠遊付領姻緣金

為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人，牽起...

金山未來新地標 立體停車場月底完工、年底啟用

新北金山立體停車場預計年底啟用，由於夜間停車場會點亮燈光，宛如神秘海岸火山岩石染橘褐紋色，早已吸引民眾前往拍照打卡。新北...

初入選必比登 松竹園：非常光榮、像平常一樣經營就好

米其林今天率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，其中台北市隱食家、松竹園等，都是今年新入榜的餐廳。松竹園的...

5前瞻停車場難發包預算恐遭收回 新北：持續與中央溝通

受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包，因此向公路總局請求增加預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。