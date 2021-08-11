5前瞻停車場難發包預算恐遭收回 新北：持續與中央溝通

受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包，因此向公路總局請求增加預算，或調整補助集中完成幾座停車場，但都遭拒絕。新北交通局指出，仍努力發包、尋找優質廠商，同時也持續與中央溝通。

5座仍未順利發包的前瞻預算補助停車場，分別為流標6次的板橋溪北公園地下停車場、板橋忠孝公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場，流標7次的則是板橋信義國小地下停車場。

停車場多次流標，也讓新北市長侯友宜日前在議會指出，新北不追加停車場預算，但還有停車場標了6次，又面臨前瞻預算要被回收，目前仍在檢討若標不出去怎麼面對。

5座停車場原本工程款為15.2億元，中央補助7.2億元。新北交通局長鍾鳴時表示，受疫情、物價上漲影響，新北已追加2億元工程款，但廠商有來領標卻未投標，另外外勞無法來台也是問題，向中央請求再補助，仍遭退回。

鍾鳴時指出，疫情前停車場每坪造價為11萬元，參考台北市近期發包的停車場，每坪造價為19萬元，目前新北為14萬元，若要調整相同造價，等於還要追加6億元，使得原本約15億元的工程款，將達到23億元。

鍾鳴時說，曾與中央討論，是否調整補助使用方式，把補助預算集中在某幾案停車場，同樣也遭中央拒絕，甚至預算可能遭收回，目前仍持續努力發包中，也會繼續與中央溝通。