快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5前瞻停車場難發包預算恐遭收回 新北：持續與中央溝通

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包。圖／報系資料照片
受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包。圖／報系資料照片

受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包，因此向公路總局請求增加預算，或調整補助集中完成幾座停車場，但都遭拒絕。新北交通局指出，仍努力發包、尋找優質廠商，同時也持續與中央溝通。

5座仍未順利發包的前瞻預算補助停車場，分別為流標6次的板橋溪北公園地下停車場、板橋忠孝公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場，流標7次的則是板橋信義國小地下停車場。

停車場多次流標，也讓新北市長侯友宜日前在議會指出，新北不追加停車場預算，但還有停車場標了6次，又面臨前瞻預算要被回收，目前仍在檢討若標不出去怎麼面對。

5座停車場原本工程款為15.2億元，中央補助7.2億元。新北交通局長鍾鳴時表示，受疫情、物價上漲影響，新北已追加2億元工程款，但廠商有來領標卻未投標，另外外勞無法來台也是問題，向中央請求再補助，仍遭退回。

鍾鳴時指出，疫情前停車場每坪造價為11萬元，參考台北市近期發包的停車場，每坪造價為19萬元，目前新北為14萬元，若要調整相同造價，等於還要追加6億元，使得原本約15億元的工程款，將達到23億元。

鍾鳴時說，曾與中央討論，是否調整補助使用方式，把補助預算集中在某幾案停車場，同樣也遭中央拒絕，甚至預算可能遭收回，目前仍持續努力發包中，也會繼續與中央溝通。

停車場 疫情

延伸閱讀

影／友借錢未起口角 新北債主半夜怒上門放炮示威

影／新北警破獲製毒工廠 A4紙寫滿「製毒筆記」

消費場所公共意外責任險 新北111年起提高額度

8月10日疫情懶人卡／今確診3例全在新北 北市公布2確診足跡

相關新聞

永和機動篩檢隊昨再篩檢330人 侯友宜：全數陰性

新北市永和區某里近2周接連爆出3例確診，已篩檢317人，陽性數1人。新北市長侯友宜表示，機動篩檢隊昨天再篩330人，全部...

三重果菜市場將遷蘆北 侯友宜：銀河灣計畫勢在必行

新北市府推動「銀河灣計畫」，規劃將三重果菜市場遷至蘆北地區，新北果菜公司董事長劉來通今天在市政會議專案報告，提出10年規...

迎七夕覓良緣 指南宮：下載悠遊付領姻緣金

為喜迎浪漫七夕情人節，悠遊卡公司與木柵指南宮等全台七大宮廟合作，推出「好神悠遊付 姻緣一線牽」活動，祝福天下有情人，牽起...

金山未來新地標 立體停車場月底完工、年底啟用

新北金山立體停車場預計年底啟用，由於夜間停車場會點亮燈光，宛如神秘海岸火山岩石染橘褐紋色，早已吸引民眾前往拍照打卡。新北...

5前瞻停車場難發包預算恐遭收回 新北：持續與中央溝通

受到原物料飆漲、疫情等影響，新北已追加2億總工程預算，目前仍有5座前瞻預算補助的停車場難以發包，因此向公路總局請求增加預...

樹林行政園區都更啟動 預計2026完工

新北市長侯友宜昨天宣布啟動樹林行政園區公辦都更案，準備將樹林區公所與樹林農會重新整合，設立樹林行政園區，未來同時容納樹林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。