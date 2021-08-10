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消費場所公共意外責任險 新北111年起提高額度

中央社 / 新北10日電

為避免八仙塵爆等公共意外發生後消費者求償無門，新北市將自111年起提高消費場所公共意外責任險額度，另實境體感（VR）、密室逃脫場所也納強制投保公共意外責任險範圍。

新北市法制局長吳宗憲今天指出，為避免消費場所發生重大傷亡事故後消費者求償無門，參酌八仙塵爆等重大公共意外及金融監督管理委員會「公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案」，彙整專家學者、產險公會及業界代表意見，經召開多次會議後修正公告「新北市消費場所應投保公共意外責任險之投保範圍及最低投保金額」。

他表示，新規定將於明年元旦起生效，屆時將提供消費者更多的保護。

法制局表示，公告修正消費場所公共意外責任險額度後每一個人身體傷亡從新台幣300萬元提高到600萬元、每一事故財產損失理賠從200萬元增至300萬元、保險期間總保險金額從3400萬元拉高到3800萬元。

法制局表示，若為特定消費場所，例如視聽歌唱場所、總樓地板面積500平方公尺以上之百貨公司等，總保險金額則從6400萬元提高至6600萬元；更將實境體感（VR）、密室逃脫等新興消費場所納入強制投保公共意外責任險範圍，新北市消費場所如發生公共意外，消費者將能得到更多的理賠保障。

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