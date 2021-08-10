人行道積水難行 汐止大同路三段重做保安全

汐止大同路三段，大型車很多，只是人行道不平整，經常積水，也造成摩天鎮社區上千住戶進出很不方便，尤其是小朋友到保長國小上學的必經之路，新北市議員張錦豪也向市府養工處爭取改善，將整段的人行道重做，預計八月底完成。

保新里長吳明道表示，汐止多雨，小朋友有時候早上去學校的時候穿步鞋，可是有時候下午又臨時下雨，橋上面的人行道常會積水，造成小朋友的鞋都濕了，所以，去年十月份有和市議員張錦豪服務處以及相關單位會勘，在今年四月辦施工說明會後，爭取到沿線的人行道也包含橋上部分，整段人行道重新施作，也希望完工後整段路變平順，下雨的時候不會積水，也能解決小朋友鞋子濕掉、褲管濕掉的情形。

市議員張錦豪指出，大同路三段有很多的大貨車、貨櫃車，而鄰近學校，保長國小學童上、放學常走的人行道卻不夠舒適安全，還得常與大車爭道，所以，有人行道是相當重要，尤其前方的摩天鎮社區就有1700多戶，為了讓孩子們上課、下課有安全的通學廊道，所以，爭取到在八月底也就是開學前，全新的人行道會施工完成，另外，候車亭也會更新呈現新風貌。