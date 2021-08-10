淡水箱涵隧道有漏水等問題 市議員要求改善

新北市淡水區沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵隧道工程，在上個月初完工通車，在通車後一個月，新北市議員鄭宇恩會勘，因隧道完工但周邊還是有許多地方沒有做好，造成用路人行駛上的不便與困擾，如隧道內部漏水及號誌燈左轉沒有指示，因此市議員鄭宇恩要求儘快改善完成。

市議員鄭宇恩表示，包括了人行道與行穿線順接，無障礙坡道空間沒有鋪設完整，在與公路總局積極溝通之後，目前多處已經改善完畢，還有隧道內部漏水問題，公路總局目前仍持續在進行抓漏作業。

另外在地里長也提到，號誌燈左轉沒有指示，以及部份標示標牌沒有完備，都會造成用路人的困擾。

市議員鄭宇恩指出，隧道內有三線道，但出口之後的直行與左右轉該走那一條車道都讓民眾有看沒有懂，更容易讓民眾落入違規陷阱，另外舊沙崙路的指標，也要指向正確的方向。

市議員鄭宇恩也強調，目前有部份已經改善有的還在調整當中，而目前已經有許多用路人在使用了，也希望能夠加快腳步，讓這條便捷的道路可以更完善。