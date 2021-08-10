海浪侵蝕嚴重 淡水海尾仔自行車道永久封閉

新北市淡水區金色水岸自行車道，在最北端的海尾仔自行車道，車道旁就是美麗的海岸線，過去是許多遊客造訪的祕境景點之一，但從今年初開始自行車道有一段長1公里，因為長期海浪侵蝕，基礎掏空，因此新北市政府高灘地工程管理處決定將永久進行封閉。

高灘地工程管理處巡管隊隊長李俊儒表示，每年的東北季風海尾仔位處於迎風面長期海浪侵蝕海岸，設施基礎嚴重掏空、沉陷情況，加上有附近民眾反應看到高達7米的海浪拍打上岸，許多岸邊的石塊都被帶上岸覆蓋整條車道，擔心會造成民眾受傷，經過評估後才會決定，關閉這條自行車道。

巡管隊隊長李俊儒表示，這一段海尾仔是屬於海岸線的範圍，若未來要進行修善工程也是非常龐大，而且就算整修完畢也會再被海浪造成損壞，因此也決定還地於大自然，另外整段2.5公里長，有1公里是屬於較危險的路段會封閉，剩下的海堤段還是會開放，未來封閉的部份也暫不再以工程施工，影響海岸景觀。