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汐止疫苗接種站轉陣地 區公所二樓準備好了

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區疫苗接種站也轉移陣地，明(11)日開始，依預約地區前汐止區公所二樓或是山光、厚德活動中心接種疫苗。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區疫苗接種站也轉移陣地，明(11)日開始，依預約地區前汐止區公所二樓或是山光、厚德活動中心接種疫苗。 圖／觀天下有線電視提供

自從疫苗開打以來，汐止區秀峰高中疫苗接種站一天服務上千人，而因為學校就要開學了，所以，現在汐止區疫苗接種站也轉移陣地，從明(11)日開始，依預約地區前汐止區公所二樓或是山光、厚德活動中心接種疫苗。

汐止區長陳健民指出，汐止區的疫苗接種站在6/15日設置，一開始是設在秀峰高中，因應學校開學，8/6日是最後一天服務，這個星期開始8/11會有兩個點提供疫苗接種的服務，一個是厚德山光市民活動中心、另一個點就是汐止區公所二樓，也請區民里民如果有接獲通知可以直接預約這兩個點，當然，醫療診所、汐止衛生所也一樣有提供疫苗接種的服務。

值得一提的是，這次服務醫院從原本的汐止國泰醫院之外，雙和醫院也加入服務民眾打疫苗的行列，因為11日就要開站，準備工作都己經完成。

陳健民表示，目前兩個疫苗接種站都已經完成，原則是每天8點半到11點半、下午1點半到4點半，而汐止區公所的動線，民眾可以從新台五路進來到二樓的平台就可以看到整個接種的區域，跟辦公區域都已經做好區隔。

汐止 疫苗 衛生所

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