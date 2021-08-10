北市幼兒園今起開放可收9成 園方：仍為5成人數不變

台北市自7月27日宣布開放幼兒園降載人數為50%，今日提升到90%。有幼兒園指出，降載以來，返校的人數不到50%，普遍有後援的家庭都傾向暫不送園。家長擔心若現在急於送園，這幾個月以來的堅持就會白費。

中山幼兒園為例自7月27日以來，園方以以兩周為單位，詢問家長送園需求與意願，但是以該園為例，從27日至今，返校孩子人數都沒有異動，甚至一直以來返校的人數不到50%。

中山幼兒園表示，園方仍依據防疫規範做好相對應準備，包括以每生室內活動室面積至少2.25平方公尺計算幼兒園容留人數，幼兒園、安親班預備個人套餐，教職員工80%以上已接種第一劑疫苗；或3至7日快篩或PCR核酸檢驗陰性證明等。

中山幼兒園表示，隨時提供有需求的家長將孩子送園。不過園方觀察到由於園內孩子年齡偏小，家長們都有擔憂，只要家中後援幾乎傾向暫不送園。

家長認為，雖然老師已經打疫苗，但是孩子沒法打疫苗，又沒法完全像大人一樣自律，而且孩子們來自四面八方家庭，若現在急於送園，這幾個月以來的堅持就會白費，家中有長輩可以幫忙照顧的話，還是想先觀望一下，避免送園增加染疫風險。