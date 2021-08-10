快訊

林昶佐罷免案 中選會：第一階段門檻達標

遭爆當小三還扯出3男星 「性學博士」許藍方發聲明回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市幼兒園今起開放可收9成 園方：仍為5成人數不變

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市自7月27日宣布開放幼兒園降載人數為50%，今日降載人數提升到90%。聯合報系資料照
台北市自7月27日宣布開放幼兒園降載人數為50%，今日降載人數提升到90%。聯合報系資料照

台北市自7月27日宣布開放幼兒園降載人數為50%，今日提升到90%。有幼兒園指出，降載以來，返校的人數不到50%，普遍有後援的家庭都傾向暫不送園。家長擔心若現在急於送園，這幾個月以來的堅持就會白費。

中山幼兒園為例自7月27日以來，園方以以兩周為單位，詢問家長送園需求與意願，但是以該園為例，從27日至今，返校孩子人數都沒有異動，甚至一直以來返校的人數不到50%。

中山幼兒園表示，園方仍依據防疫規範做好相對應準備，包括以每生室內活動室面積至少2.25平方公尺計算幼兒園容留人數，幼兒園、安親班預備個人套餐，教職員工80%以上已接種第一劑疫苗；或3至7日快篩或PCR核酸檢驗陰性證明等。

中山幼兒園表示，隨時提供有需求的家長將孩子送園。不過園方觀察到由於園內孩子年齡偏小，家長們都有擔憂，只要家中後援幾乎傾向暫不送園。

家長認為，雖然老師已經打疫苗，但是孩子沒法打疫苗，又沒法完全像大人一樣自律，而且孩子們來自四面八方家庭，若現在急於送園，這幾個月以來的堅持就會白費，家中有長輩可以幫忙照顧的話，還是想先觀望一下，避免送園增加染疫風險。

幼兒園 返校 疫苗

延伸閱讀

8月10日疫情懶人卡／今確診3例全在新北 北市公布2確診足跡

頻跨選區服務為布局北市？ 蔣萬安：幫助民眾是民代天職

炎炎夏日就想吃涼麵 北市7家被檢驗出衛生不合格

北市公布10間飲品衛生不合格 春水堂、清原全上榜

相關新聞

炎炎夏日就想吃涼麵 北市7家被檢驗出衛生不合格

酷熱夏日不少人會選擇食用涼麵，北市衛生局針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵衛生稽查，總計抽驗42家，其中7...

北市公布10間飲品衛生不合格 春水堂、清原全上榜

炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，北市衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，專案抽驗現場調製省遙飲冰品、食用冰塊及配料...

北市幼兒園今起開放可收9成 園方：仍為5成人數不變

台北市自7月27日宣布開放幼兒園降載人數為50%，今日提升到90%。有幼兒園指出，降載以來，返校的人數不到50%，普遍有...

影／西門商圈業績掉五成 店家談林昶佐：有關心我們

台北市西門町商圈上海老天祿滷味今發起振興活動，只要消費滿額就贈送消費抵用券，可在西門町商圈10家老字號商鋪使用。上海老天...

第二屆「新北永續未來學院」 邀學員論零碳願景贏綠點

新北將在暑假尾巴再推第二屆「新北永續未來學院」，線上營隊將邀請環境議題專家演講，並有擬真線上導覽，讓學員了解回收物處理過...

樹林行政園區都更案今啟動 侯友宜：一站式服務

新北市長侯友宜今日宣步啟動「樹林行政園區公辦都更」，準備將樹林公所與樹林農會重新整合，設立樹林行政園區，未來該園區會同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。