影／西門商圈業績掉五成 店家談林昶佐：有關心我們

台北市西門町商圈上海老天祿滷味今發起振興活動，只要消費滿額就贈送消費抵用券，可在西門町商圈10家老字號商鋪使用。上海老天祿滷味老闆蔡清國指出，周邊店家業績都掉五成以上，逐步解封後消費者仍憂心染疫不敢出門，期待早日可以「整個解封」。

蔡清國指出，西門商圈受到疫情重創，周邊店家業績都掉五成以上，有設內用座位的商家影響最大，他的滷味店本就為外帶為主，受影響不大。

蔡清國表示，市府目前推動各式振興方案，確實都有帶來成效，不管成效的大小卻很難拿捏，他認為，主要是民眾還是很憂心染疫，期待早日可以「整個解封」。

奧運國手回台後，總統蔡英文送上滷味特餐，引發關注，上海老天祿滷味趁此帶頭發起老店振興活動。蔡清國說，只要在上海老天祿消費滿200元，即贈20元抵用券一張，未來消費滿50元即可在老天祿滷味、小南門豆花（成都店）、台北木瓜牛乳（成都店）、永來香食品、世運麵包（成都店）、美觀園台北城老鋪、食焱廠火鍋店、阿宗麵線、蜂大咖啡、壹脆甜甜圈等商家使用。

立委林昶佐表示，最近同時協助南萬華加蚋仔的振興活動，因此，只要加入西門商圈的振興活動，將加碼送南萬華的花生糖、以及多家咖啡店的濾掛咖啡包，盼商圈之間相互幫忙。

議員吳沛憶則說，此次可以說是台灣「首發」的振興券，希望在地互助下，讓遊客多來萬華捧場美食，近期也有聽聞許多民眾在尋問奧運選手的滷味特餐在哪裡買，透過這次振興活動希望可以讓大家走出第一步。

議員劉耀仁也說，五月疫情爆發以來，萬華成為重災區，西門商圈更是一落千丈，期盼東奧國手的光環也照顧到西門町，搭配未來中央的振興券，期待民眾多多來萬華消費。

至於，身陷罷免危機，林昶佐表示，目前就是繼續謹慎把防疫做好，在地振興也做好是最重要的。

蔡清國表示，林昶佐剛開始在萬華選立委的時候，兩人不是很熟，林昶佐選上之後，他認為林是萬華區不錯的立委，平常會打電話關心店家的生意，「我們生意人講現實話，委員有關心到我們生意就滿足了。」