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樹林分局要遷移 地主濟安宮、民代意見相左

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員陳世榮認為樹林分局應該留在原址不動，但地主濟安宮希望將土地收回，做長照中心回饋社會。記者張睿廷／攝影
新北市議員陳世榮認為樹林分局應該留在原址不動，但地主濟安宮希望將土地收回，做長照中心回饋社會。記者張睿廷／攝影

新北市樹林分局目前是向濟安宮無償借用的，分局預計遷至樹林行政園區，市議員陳世榮認為此舉會壓縮到分局的使用面積，持反對意見；濟安宮則認為，他們已經借用市府32年了，現在希望能將這塊用地收回，做長照中心回饋社會，對陳世榮屢次阻擋深表遺憾。新北市都更處回應，目前的規畫都有經過各機關同意，且目前尚未施工，若未來有單位提出增減需求，都還能夠調整。

新北市今日宣布要將樹林分局納入行政園區內，不過陳世榮認為，若將樹林分局遷移過去，會擠壓到所有行政園區內的設施，像是樹林區公所就會從原先需求樓地板面積2000坪變成1030坪，縮減約49%，樹林分局也會從現有的1819坪變成1034坪，縮減約43%，不符合地方長遠發展。

陳世榮認為，樹林分局最好是維持現地不動，若照現有規畫將分局硬是塞進「樹林行政園區」，將大幅擠壓進駐單位的使用空間，無法增加行政效率，達到公共服務目的。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，這塊土地本就是濟安宮的，他們已經無償提供給市府做警局32年了，現在希望將土地收回來，當長照中心使用，這是相當合理的要求。

陳黃綠妹指出，現在是高齡化時代，長者越來越多，他們將土地拿來設置長照中心完全是從公益性質出發，也是為樹林地區的居民服務，沒辦法理解為何在地議員要堅持反對。

新北市警察局指出，樹林分局原本1819坪是包含靶場、地下停車及公共設施空間，若扣掉靶場、地下停車場及公共設施空間，其實只減少約29坪。

新北市都更處表示，目前各單位規畫的使用面積都是經過討論的，在大家同意下才有這樣的結果出來，應該是沒有問題，且現在尚未動工，若未來真的有單位認為他們的使用空間不足，希望增加面積，也都可以再做修改。

長照 都更

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