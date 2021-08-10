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第二屆「新北永續未來學院」 邀學員論零碳願景贏綠點

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「新北永續未來學院」去年實體營隊，指導員帶領各組學員進行分組討論。圖／新北市環保局提供
「新北永續未來學院」去年實體營隊，指導員帶領各組學員進行分組討論。圖／新北市環保局提供

新北將在暑假尾巴再推第二屆「新北永續未來學院」，線上營隊將邀請環境議題專家演講，並有擬真線上導覽，讓學員了解回收物處理過程，並在最後發表2050零碳願景，營隊不但完全免費，表現優異學員最高還能帶走53萬5000點環保綠點。

環保局指出，「新北永續未來學院」是新北環保政策之一，第二屆營隊將在24日及25日以「零碳翻轉，新北先行」為主軸進行兩天的線上營隊，對象為設籍或就學於新北市高中職及大專院校一、二年級的在學學生，營隊涵蓋環境永續講座與線上導覽課程，激盪學員創思、提出2050零碳願景，且課程完全免費。

講座從各面向環境議題進行分享、交流與探討，並邀請台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋以「青年與淨零未來」拉開序幕；綠學院創辦人楊雅雲以「如何經營一個不鬼扯的環保社群？」講解時下最熱門的環境議題；PackAge+創辦人暨執行長葉德偉分享網購循環包裝如何「共創循環經濟」；O2 Lab海漂實驗室負責人唐采伶以「看見&解決問題的海廢煉金術」推廣和力行生態永續等。

線上導覽則安排「板橋區清潔隊資源回收場」及「八里垃圾焚化廠」，讓學員認識場域、了解回收物及垃圾的處理過程、體認源頭減量的重要性。活動第二天還將由指導員帶領各組學員進行分組討論，發表2050零碳願景。

環保局說明，小組活動成果經評選後每組可獲15萬至90萬的環保綠點，個人表現優異學員最高可獲得53萬5000點環保綠點，所有結業學員也將授予「新北永續青年大使」證書，期以培育青年世代激盪永續創思、創造領導行動藍圖，共創「零碳翻轉，新北先行」，活動報名時間自即日起至8月15日截止，相關資訊可至環保局官網查詢。

第二屆「新北永續未來學院」將在24日及25日以「零碳翻轉，新北先行」為主軸進行兩天的線上營隊。圖／新北市環保局提供
第二屆「新北永續未來學院」將在24日及25日以「零碳翻轉，新北先行」為主軸進行兩天的線上營隊。圖／新北市環保局提供
「新北永續未來學院」去年的上課情形。圖／新北市環保局提供
「新北永續未來學院」去年的上課情形。圖／新北市環保局提供

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